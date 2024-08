Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 26 de agosto

ÁRIES

Momento oportuno para aperfeiçoar sua capacidade de se relacionar coletivamente. A sinergia emocional promovida pelo ingresso de Vênus na casa dos relacionamentos pode ajudar com esse processo.

TOURO

Procure buscar um envolvimento prazeroso e sustentável com as rotinas. O momento pode favorecer um processo de revisão da gestão de recursos materiais em proveito da vida doméstica, já que a Lua transita da área financeira à familiar.

GÊMEOS

A vida em comunidade tende a ficar prazerosa com a entrada de Vênus na casa social. É importante rever suas ideias e buscar maior entendimento com as pessoas próximas sobre as demandas comuns.

CÂNCER

Convém buscar uma interação prazerosa com o lar, visto que Vênus adentra o setor doméstico. O momento pode promover um processo de revisão e ajuste a partir do confronto com os problemas, o que lhe ajuda a aperfeiçoar sua capacidade de gestão.

LEÃO

Sua postura tende a contar com carisma e sedução. O momento astrológico pode promover um processo de aprimoramento interpessoal, o que ajuda com relacionamentos autênticos, visto que a Lua transita entre a casa das amizades e seu signo.

VIRGEM

Busque desenvolver suas habilidades quanto à economia criativa, visto que Vênus se desloca para a casa material. É fundamental reduzir o ritmo de trabalho e direcionar o foco para resolver pendências.

LIBRA

O momento pode destacar a necessidade dos processos reflexivos como caminho de autoconhecimento e aprimoramento interpessoal. O autocuidado tende a se mostrar fundamental para a autoestima, visto que Vênus ingressa em seu signo.

ESCORPIÃO

Um processo de transformação interior pode fortalecer sua postura na relação com as parcerias profissionais, já que a Lua transita no segmento íntimo-trabalho. Busque seguir emocionalmente discreta e cultivar autocuidado, pois Vênus se desloca para o setor de crise.

SAGITÁRIO

Procure valorizar os lazeres culturais fruídos na coletividade. Momento favorável para buscar amadurecimento em suas relações e acordos sobre metas comuns, visto que a Lua transita no eixo relacionamentos-espiritual.

CAPRICÓRNIO

Os processos de trabalho e o exercício vocacional podem ficar mais prazerosos com Vênus adentrando a casa do trabalho. Procure ter mais cuidado com a rotina e os hábitos que impactam na saúde, visto que a Lua transita entre o setor do cotidiano e o íntimo.

AQUÁRIO

Tente buscar prazeres que nutram a alma e a autoestima, visto que Vênus ingressa na casa espiritual. O momento pode promover um processo de revisão sobre sua relação com a coletividade, o que favorece vínculos autênticos, pois a Lua transita no eixo social-relacionamentos.

PEIXES

Convém inserir atividades prazerosas no lar e se mostrar acolhedora com as pessoas próximas. O momento pode favorecer um ritmo de vida moderado e centrado em aprimorar a qualidade da vida doméstica, visto que a Lua transita no eixo familiar-cotidiano.





o anjo Mebahel

Quem nasce sob esta influência será um codificador de sonhos conhecedor das leis materiais e espirituais. Sempre portador de boas notícias, será um magnífico defensor, de forma desinteressada, das pessoas inocentes. Seu ego e forte presença de espírito, marcarão seu dia-a-dia com a nobreza e dignidade nas ações. Às vezes terá forte impressão de que está vivendo algo que já aconteceu em outra dimensão, ou mesmo em outra vida.

O SANTO São Zeferino

São Zeferino tornou-se Papa e permaneceu à frente da Igreja por cerca de 20 anos. Papa no ano 199, Zeferino lutou contra o modalismo, a heresia que tinha uma concepção errada da relação entre o Pai e o Filho. Encarregou seu diácono Calisto para construir o cemitério da Igreja de Roma na Via Ápia, onde foi sepultado o primeiro papa. Enfrentou um período difícil e tumultuado, com perseguições para os cristãos e de heresias entre eles próprios. Seu grande mérito foi ter valorizado a capacidade de Calisto, um pagão convertido e membro do clero romano, que depois foi seu sucessor. Seu pontificado foi encerrado pela intensificação das perseguições e pela proibição das atividades da Igreja, impostas pelo imperador Sétimo Severo. Zeferino foi martirizado junto com o bispo Irineu em 217.