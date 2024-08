Lagosta Bronzeada grava DVD comemorativo de 25 anos no Dragão do Mar

Foto: Tim Oliveira/Divulgação Banda de forró Lagosta Bronzeada se apresenta na Praça Verde

Na próxima quarta-feira, 28, a banda Lagosta Bronzeada se apresenta na Praça Verde do Centro Dragão do Mar para a gravação do DVD “Simbora Lagosta”, comemorativo de 25 anos de trajetória. O evento conta ainda com grandes nomes do forró, como Mara Pavanelly, Eliane, Junior Viana, Matheus Fernandes, Lazzaro Gamma, Batista Lima e Taty Girl.

Conhecidos pelas canções como “Louca de Saudade”, “Só Deus Sabe” e “Frio da Solidão”, entre outras, Lagosta Bronzeada prepara repertório selecionado para o show em Fortaleza, que inclui os grandes sucessos da banda.

Saiba mais sobre o evento de 25 anos da banda

Daniel Sidrim, produtor geral do evento de gravação do DVD de 25 anos do Lagosta Bronzeada, em material enviado à imprensa, adiantou informações sobre a infraestrutura do evento.

“Uma estrutura especial está sendo pensada e será montada com espaço para acomodar o grande público. Ainda em julho, serão iniciadas as reuniões com os órgãos competentes para a realização do evento. O estudo do fluxo de chegada e saída do público no dia do evento é prioridade, bem como a garantia da segurança”, detalha. (colaborou Pedro Dias/ Especial para O POVO)

Simbora Lagosta

Quando: quarta-feira, 28, a partir das 18 horas

Onde: Praça Verde do Centro Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Gratuito