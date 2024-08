Filme sobre o Castelão vence prêmio

Foto: AURÉLIO ALVES Curta sobre Arena Castelão vence prêmio de melhor documentário

A produção "O Gigante do Mata Galinha: 50 anos de Histórias do Castelão" venceu o prêmio de Melhor Documentário no Festival de Curtas Flávio Migliaccio.

Sob a curadoria do cineasta e produtor Paulinho Sacramento, a premiação foi entregue no Rio de Janeiro, na Cinemateca do Museu de Arte Moderna (MAM), no último sábado, 24.

A cerimônia ainda homenageou os atores Osmar Prado e Othon Bastos, dois grandes nomes das novelas da TV Globo.

"O Gigante do Mata Galinha" é uma produção do Núcleo de Audiovisual da Casa Civil do Governo do Ceará. O curta foi lançado em 2023, por conta dos 50 anos da Arena Castelão, em novembro, e exibido em TV aberta e nas redes sociais do Governo do Ceará.

"Já estava em êxtase porque fomos selecionados dentre 105 filmes inscritos de todo o Brasil no Festival, ficar em primeiro lugar na categoria documentário, ainda mais ser o único filme cearense na listagem dos 12 filmes premiados, mostra como o audiovisual cearense é diverso, competente e está ganhando mais visibilidade", destacou Rosane Gurgel.

O curta superou outras quatro obras indicadas, sendo duas do Mato Grosso e duas do Rio de Janeiro. A marca também ultrapassa uma seleção com 105 documentários inscritos.

Este foi o segundo festival no qual o documentário foi indicado. A primeira vez

foi quando foi selecionado para o Brazil New Visions Film Festival, festival de cinema para produções nacionais e internacionais.

O documentário "O Gigante do Mata Galinha: 50 anos de Histórias do Castelão" está disponível no Youtube do Governo do Ceará. (Révinna Nobre/Especial para O POVO)