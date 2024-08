Programe-se: confira a agenda cultural desta terça-feira, 27 de agosto (27/08)

Foto: Paramount Pictures/Divulgação "Pedágio", filme com direção e roteiro de Carolina Markowicz

Parte da Maratona de Cinema Brasileiro promovida pela UCI cinemas, está em cartaz o filme "Pedágio", que tem direção e roteiro de Carolina Markowicz. A produção foi premiada no Festival de Roma, Festival do Rio e Festival de Leeds.

Quando: terça-feira, 27, às 14h30min e 21h35min (Iguatemi Bosque) e às 21h35min (Shopping Parangaba)

terça-feira, 27, às 14h30min e 21h35min (Iguatemi Bosque) e às 21h35min (Shopping Parangaba) Onde: Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) e Shopping Parangaba (rua Germano Franck, 300 - Parangaba)

Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) e Shopping Parangaba (rua Germano Franck, 300 - Parangaba) Quanto: R$ 10

R$ 10 Mais infos: Ingresso.com





Exposição de Videogame

Está disponível no Iguatemi Bosque mais uma edição do Museu do Videogame Itinerante, que dispõe de mais de 450 consoles. A exposição é interativa e permite que os visitantes joguem clássicos como Telejogo Philco-Ford, Atari 2600 e outros.

Quando: até 8 de setembro, das 10 às 22 horas

até 8 de setembro, das 10 às 22 horas Onde: Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) Gratuito





De Algum Lugar para Lugar Nenhum

O grupo Olho Mágico apresenta nesta terça-feira, 27, o espetáculo "De Algum Lugar para Lugar Nenhum" no Teatro Dragão do Mar. A peça, que está encerrando temporada no equipamento, é encenada por 20 atores com deficiência visual. As cenas se passam em um ônibus em movimento, que embarca em uma viagem excêntrica e inusitada. A montagem traz audiodescrição.

Quando: terça-feira, 27, às 19h30min

terça-feira, 27, às 19h30min Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 10,00 (meia) e R$ 20,00 (inteira), vendas no Sympla Bileto







Hiper-realismo

Segue em disponível na Caixa Cultural de Fortaleza a exposição "Hiper-realismo

no Brasil", com obras do artista paulista Giovani Caramello. A mostra, que já passou por diversos estados do Brasil, possui 11 esculturas que destacam expressões humanas ultrarrealistas em resina, silicone e terracota com riqueza de detalhes. As obras fazem parte do movimento hiper-realista da arte contemporânea brasileira.

Quando: até 15 de setembro, de terça-feira a sábado, das 10 às 20 horas; domingos e feriados, das 10 às 19 horas

até 15 de setembro, de terça-feira a sábado, das 10 às 20 horas; domingos e feriados, das 10 às 19 horas Onde: Caixa Cultural de Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema)

Caixa Cultural de Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema) Gratuito

Space Roller

Está disponível no Shopping RioMar Kennedy a pista de patinação Space Roller, um espaço inspirado na diversão sob rodinhas dos anos 1980. Com decoração nostálgica, crianças e adultos podem alugar patins estilizados.

Quando: de segunda-feira a sábado, das 10 às 22 horas; domingo e feriados, das 13 às 21 horas

de segunda-feira a sábado, das 10 às 22 horas; domingo e feriados, das 13 às 21 horas Onde: Praça de eventos do RioMar Kennedy (av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy)

Praça de eventos do RioMar Kennedy (av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy) Quanto: a partir de R$ 30 para crianças até quatro anos e de R$ 40 para público geral