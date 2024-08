Programe-se: confira a agenda cultural desta quarta-feira, 28 de agosto

Foto: Tim Oliveira / Divulgação Em celebração aos 25 anos de projeto, Lagosta Bronzeada realiza show gratuito com gravação de DVD ao vivo

Nesta quarta-feira, 28, a banda Lagosta Bronzeada se apresenta na Praça Verde do Dragão do Mar para a gravação do DVD "Simbora Lagosta", comemorativo de 25 anos de trajetória. O evento, que começa às 20 horas, conta com a participação de grandes nomes do forró, como Mara Pavanelly, Eliane, Junior Viana, Matheus Fernandes, Lazzaro Gamma, Batista Lima e Taty Girl.

Quando: quarta-feira, 28, a partir das 20 horas

quarta-feira, 28, a partir das 20 horas Onde: Praça Verde do Dragão do Mar (tua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Praça Verde do Dragão do Mar (tua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito

Sertão Galvão

Segue em cartaz no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Mauc) a exposição "Sertão Galvão", que celebra os 60 anos de carreira do artista. Os quadros em exibição se inspiram nas flores cultivadas na casa que Roberto divide com a esposa Lúcia Helena Galvão.

Quando: segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8h às 12 horas e das 13h às 17 horas

segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8h às 12 horas e das 13h às 17 horas Onde: Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará - Mauc (av. da Universidade, 2854 - Benfica)

Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará - Mauc (av. da Universidade, 2854 - Benfica) Gratuito









23º Prêmio Grande Otelo

Acontece na noite desta quarta-feira, 28, a 23ª edição do Prêmio Grande Otelo, antes nomeado como Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. A premiação é considerada a principal do setor audiovisual nacional e acontece no Rio de Janeiro, com transmissão pelo Canal Brasil por meio da Globoplay. Entre as produções de destaque das mostras competitivas, estão os filmes "Mussum", "Nosso Sonho", "Noites Alienígenas" e "O Sequestro do Voo 375".

Quando: quarta-feira, 28, a partir das 20h50min

quarta-feira, 28, a partir das 20h50min Onde: Canal Brasil e Globoplay

Canal Brasil e Globoplay Gratuito





Casa de Vovó Dedé

Seguem até esta quarta-feira, 28, as inscrições para a iniciativa de formação da Casa de Vovó Dedé. Está disponível gratuitamente o curso de Elaboração de Projetos e Gestão de Carreiras, destinado a trabalhadores da cultura em geral. 10% das vagas totais serão destinadas para pessoas com deficiência visual.

Quando: até esta quarta-feira, 28 de agosto

até esta quarta-feira, 28 de agosto Onde: rua Jerônimo de Albuquerque, 445 - Barra do Ceará

rua Jerônimo de Albuquerque, 445 - Barra do Ceará Inscrições: por Whatsapp (85 98769-734)

por Whatsapp (85 98769-734) Mais informações: Instagram





Cenas do Próximo Capítulo

O artista cearense Tiago Araripe apresenta seu novo show "Cenas do Próximo Capítulo" nesta quarta-feira, 28, no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB). O repertório da apresentação explora sucessos que marcaram a carreira de Tiago, como "Contos de Fraldas", "Teu coração bate, o meu apanha" e a canção que dá o nome ao show.

Quando: quarta-feira, 28, às 19 horas

quarta-feira, 28, às 19 horas Onde: CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito

Mais informações: Instagram