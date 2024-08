Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: Renata Samarco /Divulgação Manassés comemora 70 anos de idade com show especial no Cineteatro São Luiz

O músico Manassés realiza show especial no Cineteatro São Luiz neste domingo, 1º, para celebrar 70 anos. Violonista reconhecido por todo o Brasil, o artista cearense iniciou sua carreira após participar do disco "Chão Sagrado", de 1974, ao lado de Rodger Rogério e Teti. O show no equipamento cultural tem participação de Tito Freitas, Miqueias dos Santos e Adriano Azevedo.

Quando: domingo, 1º, às 18 horas

domingo, 1º, às 18 horas Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia); vendas no Sympla e na bilheteria

Estômago 2

Estreia em cinemas de Fortaleza nesta quinta-feira, 29, a comédia dramática "Estômago 2". Quinze anos após os acontecimentos do primeiro filme, Nonato virou o chef dos chefs na prisão. Entretanto, o mafioso italiano e chef Dom Caroglio chega para disputar o controle da penitenciária e o privilégio de ser servido pelo carismático cozinheiro. O elenco tem nomes como João Miguel, Nicola Siri e Paulo Miklos.

Rachel Reis

A cantora baiana Rachel Reis faz apresentação acústica no Theatro José de Alencar nesta sexta-feira, 30. Em proposta intimista, ela leva ao público seus hits, como "Bateu" e "Maresia", além de repertório de arranjos inéditos para iniciar a despedida do seu último projeto, o álbum "Meu Esquema". Rachel Reis também apresenta algumas das novas músicas do próximo álbum.

Quando: sexta-feira, 30, às 20 horas

sexta-feira, 30, às 20 horas Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Quanto: R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia); vendas no Sympla e na bilheteria





Teatro Transcendental

A 22ª edição da Mostra Brasileira de Teatro Transcendental começa nesta quinta-feira, 29, com espetáculos gratuitos com mensagens de fé, amor e esperança. Até domingo, 1º, serão apresentadas quatro peças adultas e uma infantil. Hoje, é apresentado o trabalho "Bezerra de Menezes - o diário de um espírito", do Grupo de Teatro Estação da Luz (CE).

Quando: quinta-feira, 29, às 19h30min

quinta-feira, 29, às 19h30min Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Gratuito; ingressos retirados no site Uhuu e é necessário levar 2 kg de alimentos não perecíveis





Concertos Sinfônicos

A Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual do Ceará (Osuece) realiza nesta quinta-feira, 29, concerto especial no Cineteatro São Luiz. A orquestra apresenta "As Hébridas", de Mendelssohn; "Pompa e Circunstância", de Edward Elgar; "La Gazza Ladra", de G. Rossini; além de "Romance No 1", de Beethoven. O concerto é regido por Alfredo Barros, Willian Ciriaco e Rélmerson Lima.

Quando: quinta-feira, 29 de agosto, às 19 horas

quinta-feira, 29 de agosto, às 19 horas Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 1kg de alimento não perecível (meia-entrada)

Seu Pereira

O cantor e compositor Seu Pereira se apresenta no Teatro Dragão do Mar nesta sexta-feira, 30. O show leva o nome de seu primeiro álbum solo, "Módulo Lunar". O artista é conhecido por sua trajetória de mais de 15 anos com o projeto Seu Pereira e o Coletivo 101.

Quando: sexta-feira, 30, às 19h30min

sexta-feira, 30, às 19h30min Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia); no dia do show, entradas por R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia); no dia do show, entradas por R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) Vendas: Sympla Bileto e bilheteria





As Vizinhas

O Teatro da Praia recebe neste fim de semana apresentações da peça "As Vizinhas", com elenco formado por Carri Costa, Solange Teixeira e Diego Mesquita. Uma recém-divorciada e uma funcionária pública de férias passam a conviver no mesmo condomínio, morando no mesmo bloco de apartamentos e no mesmo corredor. Mulheres, antagônicas, divergentes e alucinadas passam a se tolerar de qualquer jeito, o que resulta em intrigas, fofocas e riso para todos os lados.

Quando: sexta-feira, 30, sábado, 31, e domingo, 1º, às 20 horas

sexta-feira, 30, sábado, 31, e domingo, 1º, às 20 horas Onde: Teatro da Praia (Av. Monsenhor Tabosa, 177 - Praia de Iracema)

Teatro da Praia (Av. Monsenhor Tabosa, 177 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia); vendas no Sympla