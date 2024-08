Caranguejo real em novo menu da Cidade

Foto: Cortile Ristorante/Divulgação Andrea Antonucci elabora nova receita para o cardápio, o 'Spaghetti Al Granchio'

O Cortile Ristorante, primeira casa gastronômica do Grupo OE, celebra neste mês de agosto seu terceiro aniversário na capital cearense. O restaurante apresenta combinações da culinária italiana tradicional com influência mediterrânea.

Para celebrar a data comemorativa, o diretor gastronômico do Grupo OE, Andrea Antonucci, elaborou uma nova receita para o cardápio, o "Spaghetti Al Granchio' preparado com massa fresca e caranguejo real, espécie de caranguejo rei nativo de águas frias no Oceano Pacífico Norte e mares adjacentes, mas também introduzido no Mar de Barents, que promete surpreender os paladares mais exigentes.

“Na cozinha, sou um artista e cada prato é uma obra de arte, fruto de uma paixão ancestral pela culinária italiana. Ao criar nossas receitas exclusivas, busco resgatar sabores da infância, adicionando um toque contemporâneo. É uma jornada de amor e respeito pelas tradições da minha terra”, ressalta Andrea Antonucci, chef da casa, em nota enviada à imprensa.

O ticket médio do restaurante varia entre R$60 e R$120 por pessoa, e as opções mais populares incluem o Carpaccio, Spaghetti Carbonara e o Ravióli, enquanto o prato principal é o Filé Al Tartufo, servido com molho trufado e acompanhado de fettuccine com fondue de parmesão. Para a sobremesa, as releituras de clássicos doces como Tiramisù e Cannoli.

"Nossa jornada começou há três anos, com o desejo de compartilhar os mais puros sabores da Itália com os fortalezenses e turistas que visitam a cidade. Por isso, cada prato e cada ingrediente é cuidadosamente escolhido para proporcionar uma experiência gastronômica única e memorável", destaca Gabrielle Nobre, sócia-diretora do Grupo OE, em nota enviada à imprensa.

Cortile Ristorante

Funcionamento: terça a quinta-feira, das 11h30min às 15h30min, terça a quinta-feira, das 18h à 0h, sexta-feira e sábado, das 11h30min à 0h, e no domingo, das 11h30min às 22h

terça a quinta-feira, das 11h30min às 15h30min, terça a quinta-feira, das 18h à 0h, sexta-feira e sábado, das 11h30min à 0h, e no domingo, das 11h30min às 22h Onde: r. Vicente Leite, 520 - Loja 01 - Meireles

r. Vicente Leite, 520 - Loja 01 - Meireles Mais informações: (85) 98142-1509

(85) 98142-1509 Reservas: widget.getinapp.com.br/V1D8Rj1G