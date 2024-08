Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 30 de agosto

Áries 21/03 a 20/04 Busque reservar momentos para relaxar e refletir sobre as lições importantes. A harmonia lunar com Saturno e Netuno tende a destacar um momento de harmonização familiar que influi na autoestima e lhe ajuda a se adaptar a mudanças.

Touro 21/04 a 20/05 É preciso maneirar as críticas frente às situações que porventura lhe incomodem. Empatia e capacidade de ponderação tendem a se revelar aliadas nas interações sociais, o que ajuda com o entendimento coletivo, dada a harmonia lunar com Saturno e Netuno.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Busque afinar a interlocução com as pessoas do entorno. Sua percepção das necessidades no trabalho pode se elevar agora, o que ajuda na otimização de processos e recursos, algo necessário para contornar eventuais desafios.

Câncer 21/06 a 22/07 Convém atuar com diplomacia no trato humano. A Lua harmonizada a Saturno e Netuno pode destacar um momento de maturidade sobre seus objetivos, enquanto lhe predispõe a se aprofundar em questões estruturais para sua vida.

Leão 23/07 a 22/08 Tente ajustar a rotina aos imprevistos que tomam corpo. Sua postura na gestão dos desafios tende a ficar tranquila e focada em encontrar soluções razoáveis, o que conta com um equilíbrio entre o pensamento racional e o sensível, dada a harmonia lunar com Saturno e Netuno.

Virgem 23/08 a 22/09 É preciso privilegiar as interações no círculo de confiança. Compromisso e sensibilidade podem fluir em benefício dos relacionamentos, apesar de Plutão em tensão com a Lua pode contraindicar uma exposição excessiva da imagem pública.

Libra 23/09 a 22/10 Convém organizar sua jornada de maneira a ajustar a vida profissional e a familiar. O pensamento crítico e o intuitivo tendem a se aliar, o que favorece a gestão das responsabilidades e as ações de trabalho, considerando a harmonia lunar com Saturno e Netuno.

Escorpião 23/10 a 21/11 Questões polêmicas tendem a aflorar frente à tensão entre Lua e Plutão, o que pede diplomacia. As experiências coletivas podem lhe proporcionar amadurecimento sobre temas importantes. Sendo assim, busque valorizar as trocas com pessoas maduras.

Sagitário 22/11 a 21/12 Busque evitar se envolver em polêmicas no círculo social. A harmonia lunar com Saturno e Netuno tende a melhorar o usufruto da vida íntima, o que lhe guia rumo a atividades prazerosas e em sintonia com as pessoas queridas, gerando cumplicidade e amadurecimento conjunto.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Convém atuar de maneira coerente com suas possibilidades financeiras, evitando gastos fora do planejado. Posturas empáticas e solidárias tendem a aflorar nos relações frente à harmonia lunar com Saturno e Netuno, o que favorece a vida em comunidade.

Aquário 21/01 a 18/02 Tente evitar absorver os problemas alheios. Sua capacidade gestora pode se revestir de senso crítico e intuitivo, o que ajuda com processos de trabalho equilibrados e uma adequada destinação dos recursos materiais, como sugere a harmonia lunar com Saturno e Netuno.