Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 30 de agosto (30/08)

Foto: Anderson Marques/Divulgação Musical "São Amores"

Com Vanessa A Cantora, Thais Xavier, Bruno Peixoto e outros destaques, estreia nesta sexta-feira o musical de forró "São Amores", no Theatro Via Sul. Romance, comédia, traição e sequestro estão no espetáculo, que conta a história de uma boleira que decidiu fazer o seu próprio bolo de casamento.

Quando: sexta-feira, 30, às 21h

sexta-feira, 30, às 21h Onde: Theatro Via Sul (Washington Soares, 4335)

Theatro Via Sul (Washington Soares, 4335) Quanto: R$ 40 (meia entrada) e R$80 (inteira) - assinantes do OP possuem desconto de 40% no ingresso inteira na bilheteria e no site Uhuul.com com o cupom OPOVO40

R$ 40 (meia entrada) e R$80 (inteira) - assinantes do OP possuem desconto de 40% no ingresso inteira na bilheteria e no site Uhuul.com com o cupom OPOVO40 Mais informações: @saoamoresomusical





O Livro dos Espíritos

A Companhia do Além, do Rio de Janeiro, apresenta nesta sexta-feira, 30, a peça "O Livro dos Espíritos" pela Mostra Brasileira de Teatro Transcendental, que acontece no RioMar. A montagem é uma adaptação do livro homônimo de Allan Kardec, que aborda as experiências mediúnicas e pesquisas do francês Hippolyte León Denizard Rivail.

Quando: sexta-feira, 30, às 19h30min

sexta-feira, 30, às 19h30min Onde: Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500)

Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500) Gratuito mediante doação de 2kg de alimentos não perecíveis (distribuição em Uhuul)

Infos: @teatroriomarfortaleza

Pedro, que horas são

Em parceria com o Sesc, o Coletivo Paralelo realiza o "Rolê da Bece" nesta sexta-feira, 29, com o espetáculo “Pedro, que horas são?”, que acontece no Projeto Estrelas do Campo, Bairro Jangurussu.

Quando: sexta-feira, 30, às 17 horas

sexta-feira, 30, às 17 horas Onde: Projeto Estrelas do Campo - Rua Maronildo de Queiroz, nº 270 - BairroJangurussu

Projeto Estrelas do Campo - Rua Maronildo de Queiroz, nº 270 - BairroJangurussu Informações: @bece_bibliotecaestadualdoceara





Roda de Samba

O boteco Moto Libre recebe nesta sexta-feira, 2, dois shows especiais no estilo roda de samba da artista Gabi Nunes e do grupo Samba do Brown, a partir das 21 horas, na abertura da casa. A casa de shows, que está localizada na Monsenhor Tabosa, tem programado o show do da banda para iniciar às 21h30min e o de Gabi, às 00h30min.

Quando: sexta-feira, 30, a partir das 21 horas

sexta-feira, 30, a partir das 21 horas Onde: Moto Libre (Avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)

Moto Libre (Avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 30, vendas em Sympla.com

R$ 30, vendas em Sympla.com Mais informações: @motolibrebar





Data Art

A Pinacoteca do Ceará recebe nesta sexta-feira, 30, a aula aberta "Data Art - entre Obsolescências Tecnológicas e Estéticas dos Bancos de Dados", realizada pela pesquisadora e professora da Universidade Federal do Ceará (UFC) Milena Szafir. O encontro tem por objetivo debater sobre a inteligência artificial (IA) e como a humanidade a cria.

Quando: sexta-feira, 30, às 18 horas

sexta-feira, 30, às 18 horas Onde: Auditório da Pinacoteca do Ceará (R. 24 de Maio, 34 - Centro) Gratuito

Auditório da Pinacoteca do Ceará (R. 24 de Maio, 34 - Centro) Gratuito Mais informações: @pinacotecadoceara