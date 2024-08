Versátil e nutritivo, abacate ganha espaço nos cardápios de Fortaleza

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 26-08-2024: Comes&Bebes com pratos que tem o abacate como base. Na foto, o bar Tropicano. (Foto: Fernanda Barros / O Povo)

Versátil, mas discreto e introvertido, e apesar do seu grande potencial em se esconder no interior de uma casca escura e áspera, o abacate possui um poder enorme em nutrientes, ajuda a saúde cardiovascular, a pele e o cérebro.

Até poucos anos atrás, os brasileiros consumiam o fruto, de textura cremosa e sabor suave, basicamente em cremes e vitaminas. Mas isso acabou mudando depois da sua popularização e agora ele é utilizado de diversas maneiras na culinária, como no guacamole e até no sorvete.

E apesar da sua gourmetização, ele é rico em fibras, o que ajuda a regular o intestino, prevenir a prisão de ventre e manter os níveis de glicose no sangue estáveis. A fruta possui diversos nutrientes importantes para o nosso corpo, sendo mais conhecida como fonte de gordura saudável.

O nutricionista Dr. Kildary Fernandes, chama a atenção para outros benefícios do fruto para o organismo.

“Para a pele, o abacate é rico em vitamina C, que ajuda a metabolizar o colágeno, uma substância que dá firmeza à pele. E para o cérebro ele contém folato, uma vitamina B importante para o funcionamento adequado do cérebro. O folato também pode ajudar a prevenir problemas congênitos durante a gravidez”, revela.

Ele também chama atenção para algumas contraindicações e situações em que o consumo deve ser monitorado ou evitado. Como, por exemplo, para pessoas com alergia ao látex, com problemas renais, problemas gastrointestinais, síndrome do intestino irritável (SII) e com intolerância à histamina.

“Se você não tem essas condições, o guacamole e o avocado podem ser opções saudáveis e nutritivas para incorporar na dieta. Como sempre, é importante equilibrar o consumo com outros alimentos e monitorar como seu corpo responde a novos itens na dieta”, esclarece o nutricionista.

Bar Tropicanos

No bar Tropicanos, no bairro Aldeota, o abacate não podia ficar de fora de um menu que faz referências aos países da América Latina. Idealizado para transmitir a sensação latina, que vai desde as cores fortes das paredes, os arcos da própria estrutura da casa e roupas íntimas penduradas no varal para quem quiser ver, o bar tem como um dos seus principais lemas a frase: "brega, sim, cafona jamais".

O local foi idealizado por Isabela Osterno Nóbrega e tem como sócio Paulo Henrique Ribeiro. Para os dois, o ambiente tem que irradiar originalidade, mas sem esquecer suas raízes brasileiras.



“Logo após a entrada do outro sócio, a identidade do bar foi remodelada priorizando o Brasil como um país que também faz parte da América Latina, mesmo sendo o único país que não fala em espanhol da América do Sul, a gente esquece que somos latinos também”, esclarece a sócia do Tropicanos.



Sobre o sucesso que o abacate possui no menu, Isabela conta que ele faz parte do cardápio como o famoso guacamole, temperado com vinagrete de tomate, cebola, pimenta dedo-de-moça, suco de limão, sal, azeite e finalizado com um creme azedo.



E vai como acompanhamento do famoso prato mexicano, nacho com chilli, feito de carne, feijão preto, tempero picante e tomates. E para o público vegetariano é oferecida a opção com carne de caju. No cardápio o prato custa R$ 35,97 e no horário do happy hour custa R$ 26,97.



“É um dos nossos pratos que mais pedidos, nos finais de semana saem em torno de 20 unidades por dia e esse sucesso se dá porque além de ser delicioso é um prato de excelente custo por ser compartilhado por duas pessoas”, revela a sócia do local, Isabela Osterno Nóbrega.

Onde: Rua João Carvalho, 785 - Aldeota

Rua João Carvalho, 785 - Aldeota Horário de funcionamento: segunda a quinta das 17h às 00 horas; sexta e sábado das 17h às 01 hora; domingo das 12h às 19 horas

segunda a quinta das 17h às 00 horas; sexta e sábado das 17h às 01 hora; domingo das 12h às 19 horas Instagram: @somos.tropicanos



Torra Café

Em um ambiente totalmente oposto e mais intimista, o abacate faz sucesso em um cardápio em que ele é estrela no café da manhã. O Torra Café é comandado por dois amigos, Thamires Studart e Juan Ramos, juntos decidiram realizar o sonho de possuir uma cafeteria com espaço receptivo e aconchegante para vários tipos de pessoas, e que fosse um lugar para dar visibilidade aos artistas locais.

“Alguns anos antes do surgimento do Torra (2018), em uma viagem fui apresentada ao café especial e automaticamente me interessei pelo assunto, o que mudou completamente o tipo de cafeteria que passei a ir e comecei a cultivar um pequeno sonho de um dia ter a minha”, revela Thamires Studart.

No cardápio do café, o abacate está presente em dois pratos muito pedidos do local. Thamires conta que a ideia de inserir a fruta no menu surgiu em 2018, nas bruschettas vegetariana e outra combinada com salmão e a ideia foi muito bem aceita pelos clientes

“A versão vegetariana sempre foi um sucesso e ficou de forma permanente. A de salmão, fazemos de forma esporádica, o que aumenta a procura dela, até por não estar sempre no cardápio”, conta.

E atualmente o fruto também está inserido nos famosos PFs, pratos que funcionam muito bem pela manhã, tarde e noite.

“Hoje eles são os pratos mais pedidos. E a primeira versão dele é justamente para os amantes de abacate”, revela Thamires.

No Torra Café o abacate é usado tanto como base para fazer um creme que vai na bruschetta como em fatias temperadas que acompanham os Pfs. Ela é geralmente acompanhada de pães, ovos, bacon, além de diversas opções de acompanhamentos disponíveis para o cliente escolher do seu gosto. Os preços variam entre 32 e 40 reais.

“No início sentíamos um pouco de resistência, pois acredito que culturalmente, crescemos acostumados a consumir o abacate de uma forma doce. Mas, hoje vemos muitas pessoas se “arriscando” e provando o abacate como elemento de um prato salgado. Geralmente ele é bem aceito dessa forma”, detalha Thamires Studart.

Onde: Rua sabino pires, 17 - Aldeota



Rua sabino pires, 17 - Aldeota Horário de funcionamento: terça a quinta das 14h30 às 21 horas; domingo das 9h às 21 horas



terça a quinta das 14h30 às 21 horas; domingo das 9h às 21 horas Instagram: @amotorracafe

Gastrobar Aquitanda

Em lugar onde todos podem sentar, comer e beber independente de suas necessidades alimentares, que preza pela inclusão gastronômica, o abacate não fica de fora do cardápio.

No Gastrobar Aquitanda, o fruto está presente em diferentes pratos, como no guacamole de R$21,90, bruschetta de camarão R$40,00, bruschetta de polvo R$49,90, tartar de atum R$22,90 e tostada com antepasto R$27,90.

“Todos saem com frequência, pois abrange todos os públicos e caiu no gosto do paladar da nossa clientela”, declara Silvio Marinho Queiroz, proprietário do gastrobar.

Onde: Rua Waldery Uchôa, 230 - Benfica



Rua Waldery Uchôa, 230 - Benfica Horário de funcionamento: terça a quinta das 11h30 às 22 horas; sexta a sábado 11h30 às 23 horas; domingo das 11h às 30 horas



terça a quinta das 11h30 às 22 horas; sexta a sábado 11h30 às 23 horas; domingo das 11h às 30 horas Instagram: @aquitanda_ce

Receita de Guacamole nutricionista Kildary Fernandes

Ingredientes:

2 abacates maduros



1 tomate picado



1/2 cebola roxa picada



Suco de 1 limão



1 dente de alho picado (opcional)



Coentro picado a gosto



Sal e pimenta a gosto



Modo de preparo: