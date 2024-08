Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 31 de agosto

O SANTO São Raimundo Nonato

Nasceu em Portell, Espanha, em 1200. Seus pais eram nobres, porém não tinham grandes fortunas. Sua mãe morreu durante os trabalhos de parto, antes de dar-lhe à luz. Extraído vivo da mãe sem vida, recebeu o sobrenome de Nonato, ou seja, "não nascido". O pai, percebendo os dotes religiosos do filho, tratou de mandá-lo administrar uma fazenda da família para demovê-lo da ideia de ingressar na vida religiosa. Mas Raimundo fortificou ainda mais sua vontade de dedicar-se à Ordem de Nossa Senhora das Mercês. Com o consentimento do pai, ingressou na Ordem, recebendo o hábito das mãos do próprio fundador. Foi enviado em missão à Argélia, onde resgatou 150 escravos. Quando se ofereceu como refém, sofreu torturas e humilhações e morreu em 1240, aos 40 anos.