Programe-se: Confira agenda cultural de sábado, 31 de agosto (31/08)

Foto: Aurelio Alves Compositor e arquiteto Fausto Nilo é homenageado no Ciclo Carnavalesco de Fortaleza em 2024

O músico e arquiteto Fausto Nilo é homenageado no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) a partir deste sábado, 31, em comemoração aos seus 80 anos, completados em abril. Iniciando às 19h30min, o cantor e compositor Calé Alencar lança o livreto "E Quem Não Vai Querer? (Faustonilianas - Fausto Nilo em 80 frases)", que traz uma seleção de frases do compositor. Na sequência, ele reúne os músicos Juruviara, Mona Gadelha e Yane Caracas para o show "80 Carnavais ao Redor do Sol".

Quando: sábado, 31, a partir das 19h30min

sábado, 31, a partir das 19h30min Onde: CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito

BBQ Show

Um dos maiores festivais de churrasco do Brasil, o BBQ Show ocorre na Região Metropolitana de Fortaleza neste sábado, 31. O evento conta com 40 estações de carnes, incluindo opções exóticas como jacaré, codorna e javali. São seis horas de open food. O festival tem também espaço kids e atrações musicais comandadas por Luís Marcelo & Gabriel, Vinny Fist e Fernando Amorim.

Quando: sábado, 31, a partir das 15 horas

sábado, 31, a partir das 15 horas Onde: Cidade do Churrasco (CE-010, 100 - Precabura, Eusébio)

Cidade do Churrasco (CE-010, 100 - Precabura, Eusébio) Quanto: R$ 370 (inteira) e R$ 175 (meia e ingresso solidário, com doação de 1 lata de leite na entrada do evento); R$ 90 (ingresso infantil);

R$ 370 (inteira) e R$ 175 (meia e ingresso solidário, com doação de 1 lata de leite na entrada do evento); R$ 90 (ingresso infantil); Vendas: Bilheteria Digital





Maratona

Cinemas de Fortaleza exibem neste sábado, 31, maratona dedicada à saga "Harry Potter". São disponibilizados os três primeiros filmes da franquia, sendo eles "A Pedra Filosofal", "A Câmara Secreta" e "O Prisioneiro de Azkaban". A ação visa resgatar a nostalgia e magia dos longas nas telas dos cinemas. Recentemente, o terceiro filme de Harry Potter chegou a ser exibido nas telonas em comemoração aos 20 anos de lançamento.

Quando e onde: Ingresso.com

Peça Infantil

O grupo Comédia Cearense apresenta no Teatro Dragão do Mar neste sábado, 31, a peça "Dona Onça Pintada e Seu Bode Cheiroso". Dirigida por Hiroldo Serra, a montagem conta a história de seu Bode Cheiroso - "o responsável" - e dona Onça Pintada - "que não liga para nada além de curtir a vida". Eles decidem construir uma casa no mesmo espaço, mas o convívio acaba sendo um desafio por causa das divergências. Os personagens deverão aprender a conviver e a lidar com suas diferenças.