Confira a agenda cultural deste domingo, 1º de setembro (01/09)

Foto: Tannure Produções/Divulgação Encerrando a temporada da Mostra Brasileira de Teatro Transcendental em Fortaleza, a peça "Desesperados" é apresentada no Teatro RioMar

Encerrando a temporada da Mostra Brasileira de Teatro Transcendental em Fortaleza, a peça "Desesperados" é apresentada no Teatro RioMar Fortaleza neste domingo, 1º. A montagem aborda, por meio de três personagens principais, temas como ansiedade, depressão e solidão, de maneira leve e engraçada, que garantem boas interações e risadas do público.

Quando: domingo, 1º, às 19h30min

Onde: Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Gratuito mediante doação de 2kg de alimentos não perecíveis (distribuição em Uhuul)

Mais informações: @teatroriomarfortaleza





A Lenda da Princesa

O Planetário Rubens de Azevedo exibe a obra juvenil-adulta "A Lenda da Princesa Acorrentada", que une a experiência imersiva do planetário (fulldome) com a exibição audiovisual. A apresentação traz personagens realistas e mitológicos em cenários imaginativos.

Quando: domingo, 1º, às 18 horas

Onde: Planetário Rubens de Azevedo (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Quanto: R$10 (meia entrada) e R$20 (inteira), vendas na bilheteria e no Sympla



Samba & Feijoada

O Colosso Fortaleza prepara para este domingo, 1º, uma programação que une gastronomia e música em seu espaço. A partir das 12 horas, tem início o "Samba & Feijoada" no espaço, com almoço e bebidas especiais, além de música ao vivo para dançar hits tradicionais e novos do samba.

Quando: domingo, 1º, às 12 horas

Onde: Colosso (Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz)

Quanto: a partir de R$ 64

Mais informações: (85) 98124-6185



A Idade da Terra

O Grupo Paiaçús inicia neste domingo, 1º, uma temporada de apresentações do espetáculo "A Idade da Terra", uma ópera-rock infantil bilíngue sobre a natureza e os reinos naturais: mineral, fungi, vegetal e animal. Por meio de uma banda de rock and roll formada por morcegos, e personagens como a Dona Esmeralda, o Sr. Cogumelo, a Flor Ancestral.

Quando: domingo, 1º, às 17 horas

Onde: Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira)



Ateliê Criança Cria

Neste domingo, 1º, a Pinacoteca do Ceará recebe o Ateliê Criança Cria, que traz como dinâmica a produção de autorretratos com o público infantil a partir da obra de Antonio Bandeira. Com mediação de Beatriz Gurgel, a atividade ocorre com indicação para crianças a partir de 5 anos.