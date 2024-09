Após 35 anos, último disco gravado por Cazuza ganha reedição em LP

Foto: Universal Music/ divulgação Para celebrar os 35 anos do disco, a Universal Music apresenta agora a reedição do projeto

Lançado em agosto de 1989 pela Polygram, atual Universal Music, o álbum “Burguesia” retorna às lojas em novo formato. A edição especial é uma homenagem aos 35 anos do disco de Cazuza. A reedição do projeto vem vinil duplo, nas cores azul e amarelo - cores que dão nome a uma das faixas, parceria de Cazuza, Lobão e o sambista Cartola. O disco custa R$ 349,90 na loja da Universal Music.

Com 20 faixas, o álbum é dividido em dois discos. O primeiro contempla canções como “Burguesia”, “Nabucodonosor”, “Tudo é Amor” e “Garota de Bauru”. Já o segundo disco apresenta as músicas “Mulher sem razão”, "Quando eu estiver cantando" e "Bruma”.

O projeto contou com diversas parcerias, destacando nomes como Frejat, Rita Lee, Cartola, Angela Ro Ro e Leoni. Também faz parte do repertório verões de canções de Caetano Veloso ("Esse cara"), Paralamas do Sucesso ("Quase um segundo"), Antônio Maria e Fernando Lobo, estes compositores do samba-canção "Preconceito".

Mesmo com a saúde debilitada, Cazuza conseguiu fazer como que “Burguesia” atingisse recordes. Ainda em 1989 o quinto álbum atingiu a marca de mais de 250 mil cópias.

Além disso, o álbum abraçou o início da consolidação do novo formato CD, há 35 anos, sendo disponibilizado nas versões LP e CD com vinil duplo, para comportar as 20 faixas.



