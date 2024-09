Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 2 de setembro

O SANTO Beata Ingrid Elofsdotter

Nasceu em Skänninge, Suécia, no século XIII. Foi forçada pelos pais a contrair um casamento muito rico, na adolescência, como era o costume da época. Aceitou tudo com humildade e resignação, e continuou a cuidar das obras de caridade que fundou para os pobres e doentes. Em 1281, já viúva, fez os votos perpétuos. Com um fiel séquito de damas de honra, embarcou em uma longa peregrinação à Terra Santa. Da Palestina, ela foi para Roma e, depois, para São Giacomo di Compostela. De volta à sua terra natal, fundou um mosteiro sob as regras de São Domingos. Dedicou-se totalmente às orações contemplativas e à vida de rigorosa austeridade. Faleceu em 2 de setembro de 1282, no convento em Skanninge, quando era Priora daquele Mosteiro.