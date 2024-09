Programe-se: Confira agenda cultural de segunda, 2 de setembro (02/09)

Foto: Black Bear Pictures/Divulgação Está em cartaz em cinemas de Fortaleza o filme de suspense "Longlegs - Vínculo Mortal", protagonizado por Nicolas Cage

Está em cartaz em cinemas de Fortaleza o filme de suspense "Longlegs - Vínculo Mortal", protagonizado por Nicolas Cage. O ator interpreta o personagem-título, um assassino em série que é perseguido por uma agente do FBI. Quando age, o assassino costuma deixar pistas na cena do crime que a agente é a única capaz de decifrar. Porém, na medida em que a investigação avança, ela descobre uma ligação ainda mais assustadora com esse homem.

Quando e onde: Ingresso.com

Marcos Lessa

Está disponível no YouTube a gravação do show do cantor e compositor cearense Marcos Lessa em homenagem à cantora Elis Regina. A apresentação ocorreu no Teatro RioMar Fortaleza e demonstra a admiração de Lessa pela "Pimentinha". O repertório é composto por uma viagem no tempo na carreira de Elis e reúne os principais sucessos de uma das maiores intérpretes da música brasileira. Entre as canções, composições de João Bosco ("Bala com Bala", "Mestre-sala dos mares"), Milton Nascimento ("Travessia", "Nada será como antes"), Renato Teixeira ("Romaria"), Tom Jobim ("Só tinha de ser com você"), entre outros.

Onde: canal Marcos Lessa no YouTube

Talking Heads

Os cinemas dos shoppings RioMar Fortaleza e Iguatemi Bosque exibem nesta segunda-feira, 2, o concerto/documentário "Stop Making Sense". A obra é um registro da energia visceral da banda americana Talking Heads durante um show no Hollywood Pantages Theatre, em 1983. O grupo toca sucessos como "Psycho Killer", "Take Me to the River" e "Once in a Lifetime".

Quando e onde: Ingresso.com

Aventura

Uma das opções de filmes em cartaz para esta segunda-feira, 2, é o longa de aventura e comédia "Harold e o Lápis Mágico". O aventureiro Harold consegue dar vida a qualquer coisa: basta que ele a desenhe em seu livro. Quando o poder da imaginação ilimitada cai nas mãos erradas, vai precisar da criatividade de todos os amigos para salvar o mundo real e o seu próprio.

Quando e onde: Ingresso.com

Hybrid Theory

Seguem à venda os ingressos para o show da banda portuguesa Hybrid Theory, um dos mais famosos grupos de tributo ao Linkin Park, que se apresenta em Fortaleza neste mês. No repertório, sucessos da banda estadunidense, como "Numb", "In The End" e "What I've Done".