Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 3 de setembro

O encontro Sol-Lua tende a dar foco às responsabilidades. Contudo, busque moderar a expressão das ideias e administrar de modo diplomático o trato humano, dada a tensão com Júpiter e Saturno. É preciso melhorar suas estratégias, articulando ações pontuais frente às tarefas.

É importante se manter confiante, mas sem se deixar levar pela impulsividade. As interações sociais tendem a ganhar destaque com o encontro Sol-Lua. Contudo, busque moderar os gastos financeiros e neutralizar os conflitos territoriais.

Convém valorizar ações inovadoras, mas sem radicalismos. Devido à tensão com Júpiter e Saturno, o emocional pode buscar satisfação na vida familiar, embora desafios na gestão doméstica tendem a render preocupações e estresse.

Busque motivar o entorno imediato, sem invadir o espaço alheio. A tendência é que você se mostre mais acessível do ponto de vista comunicativo. No entanto, Júpiter e Saturno podem pedir discrição em torno de temas complicados.

Leão 23/07 a 22/08

O encontro Sol-Lua tende a lhe motivar a buscar conforto material e a se revelar prestativa com seus afetos. Contudo, a tensão com Júpiter e Saturno pode pedir critério e disciplina nos gastos. Sua capacidade de ação se eleva no trabalho, mas é importante evitar correr riscos.