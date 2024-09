Programe-se: Confira agenda cultural de terça, 3 de setembro (03/09)

Foto: Geovanne Jinkings/Divulgação exposição "Exposição Entre linhas e agulhas: Rendas contam histórias do Ceará"

Está disponível no Museu de Arte da UFC (Mauc) a exposição "Exposição Entre linhas e agulhas: Rendas contam histórias do Ceará", que celebra a tradição das rendeiras cearenses com artesanato do grupo Terrartesã. As obras da mostra ilustram a trajetória das mulheres rendeiras, com técnicas e estilos usados pelas artistas ao longo do tempo.

Quando: de segunda à sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas

de segunda à sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas Onde: Museu de Arte da UFC (Av. da Universidade, 2854 - Benfica)

Museu de Arte da UFC (Av. da Universidade, 2854 - Benfica) Gratuito

Mais informações: @museudeartedaufc





Cabeça de Nêgo

Nesta terça-feira, 3, a Escola Porto Iracema das Artes exibe o premiado longa-metragem cearense "Cabeça de Nêgo", de Déo Cardoso, na Sala Rede Cine de Itapipoca, além de promover um bate-papo exclusivo com o diretor. A programação é gratuita e celebra os três anos do projeto Abarca - Formação das artes.

Quando: terça-feira, 3, às 19 horas

terça-feira, 3, às 19 horas Onde: Sala multiuso do CINE Itapipoca (Rua Dom Aureliano Matos, 220, ao lado da Biblioteca Pública)

Sala multiuso do CINE Itapipoca (Rua Dom Aureliano Matos, 220, ao lado da Biblioteca Pública) Gratuito

Mais informações: @redecinemais

Karaokê

Dia de Karaokê! Nesta terça-feira, 3, o Mauá Bar e Cozinha organiza seu dia especial com palco livre para apresentações musicais do público do restaurante. De pop internacional aos clássicos do sertanejo, o repertório quem decide é a pessoa que pega no microfone e canta para a "galera do bar". Para acompanhar a festa, a cozinha oferece promoção de pizzas.

Quando: terça-feira, 3, a partir das 17 horas

terça-feira, 3, a partir das 17 horas Onde: R. Visc. de Mauá, 3099 - Dionísio Torres

R. Visc. de Mauá, 3099 - Dionísio Torres Gratuito (livre de couvert)

Mais informações: @mauabarecozinha

Criação Tecnologias Transvestigêneres

O edital Ateliê de Criação Tecnologias Transvestigêneres, promovido pelo Museu da Imagem e do Som (MIS), está com inscrições prorrogadas até o dia 10 deste mês. As vagas são exclusivas para pessoas trans, travestis e não-binárias interessadas em ampliar diálogos entre arte e tecnologia. Serão selecionadas 10 pessoas para receberem a bolsa total de R$3.600, em três parcelas.

Quando: até 10 de setembro

até 10 de setembro Inscrições e mais informações: mapacultural.secult.ce.gov.br/oportunidade/5518/





Foge-me Ao Controle

O documentário "Young - Foge-me Ao Controle" retrata a vida da escritora, atriz, apresentadora e roteirista considerada "rebelde" no Brasil. A produção aborda a artista, por meio de sua vida e obra, como um símbolo feminista e punk. O filme passa ainda por programas como "Os Normais", "Saia Justa" e outras participações de Fernanda Young na TV.