Programe-se: confira a agenda cultural desta quarta-feira, 4 de agosto (04/08)

Foto: Marcos Scorzelli/Divulgação Preguiça feita de chapa de aço, peça da exposição "Megabichos"

Segue em cartaz na Caixa Cultural Fortaleza a exposição "Megabichos - Matemática Poética, Geometria Selvagem", do designer e artista plástico Marcos Scorzelli. A mostra, que conta com 14 esculturas grandes, coloridas e feitas em chapas de aço, tem inspiração na infância e nas memórias da convivência familiar do artista.

Quando: terça-feira a sábado, das 10h às 20 horas; domingos e feriados, das 10h às 19 horas

terça-feira a sábado, das 10h às 20 horas; domingos e feriados, das 10h às 19 horas Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Gratuito

Mais informações: Instagram





Festival do Vento

Começa nesta semana o Festival do Vento, evento que reúne competições de esportes ao vento e atividades culturais na Praia do Preá. Entre os destaques da programação, estão o Campeonato de Strapless Kitesurf Freestyle, a Maratona Open Foil, um tour sustentável pelo Rancho do Peixe, uma feira de artesanato local e sunsets com atrações musicais. A proposta do evento é incentivar o turismo na região, que se consolida como "point" da prática de kitesurf no Ceará. Mais detalhes da programação, com locais e horários, podem ser vistos no Instagram.

Quando: 5 a 7 de setembro

5 a 7 de setembro Onde: Barraca Rancho Fundo (Rua da Praia, s/n - Caiçara)

Barraca Rancho Fundo (Rua da Praia, s/n - Caiçara) Gratuito





Introdução ao NFT

Começa nesta quarta-feira, 4, a Oficina de introdução ao NFT do Museu da Imagem e do Som (MIS), com a artista visual Tais Koshino. As aulas têm o objetivo de proporcionar aos participantes uma compreensão sólida e prática do universo dos NFTs (sigla para "Token Não Fungível"), com foco na sua aplicação na arte. São três oficinas no total, que acontecem até a sexta-feira, 6.

Quando: 4 a 6 de setembro, das 15 às 18 horas

4 a 6 de setembro, das 15 às 18 horas Onde: Recepção do Anexo do MIS (av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

Recepção do Anexo do MIS (av. Barão de Studart, 410 - Meireles) Gratuito; inscrições pelo Sympla

Mais informações: Instagram





Mais Pesado é o Céu

Está em exibição nesta quarta-feira, 4, o filme cearense "Mais Pesado é o Céu", de Petrus Cariry, no Cineteatro São Luiz. A história gira em torno de Teresa, que decide acolher uma criança abandonada. Junto a Matheus, ela inicia uma jornada pela estrada e descobre que eles possuem um passado em comum, mas um futuro incerto. O elenco conta com Matheus Nachtergaele, Ana Luiza Rios e Silvia Buarque.

Quando: quarta-feira, 4, às 14 horas

quarta-feira, 4, às 14 horas Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto: R$ 7 (meia) e R$ 14 (inteira), vendas na bilheteria e no Sympla

A Caça

Segue em cartaz nos cinemas o drama dinamarquês "A Caça", que narra a vida de uma jovem que atravessa o Mar Mediterrâneo com um grupo de refugiados. Após uma falha no motor de seu barco, ela e os demais são resgatados por pessoas em um iate. A ajuda, no entanto, é uma armadilha e os que lhe ajudaram passam a caçar os refugiados por diversão.

Quando e onde: Ingresso.com