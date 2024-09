Festival de Teatro de Guaramiranga celebra 30 anos unindo estados do NE

Foto: Bruno Martins/Divulgação Espetáculo "Sinapse de Darwin"

Nascido do desejo de complementar a economia de Guaramiranga por meio da cultura, o Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga (FNT) completa 30 anos em 2024. Para celebrar, o evento reúne grupos de teatro cearense e nordestino de 7 a 14 de setembro, em diversos espaços de Guaramiranga, como a praça do Teatro Municipal e o Teatro Rachel de Queiroz.

“Os destaques desta edição são a apresentação do espetáculo Sinapse Darwin, vencedor do Prêmio Myriam Muniz, na abertura; a Mostra Nordeste apresentando espetáculos dos 9 estados da região; o encontro de artistas-pesquisadores indígenas; a utilização do Teatro Municipal após 11 anos sem atividades nesse espaço”, salienta diretora do FNT Nilde Ferreira.

“Quando pensou o Festival Nordestino de Teatro- FNT, Guaramiranga procurava criar um novo caminho de crescimento econômico - com desenvolvimento social - sustentado pelos valores presentes em suas vocações culturais mais fortes”, conta Nilde, que é presidente da Associação dos Amigos da Arte de Guaramiranga (AGUA), principal instituição responsável pela realização do evento.

“Para realizar a ideia nas primeiras edições, o apoio da Secretaria da Cultura do Ceará foi fundamental, com uma participação direta de suas equipes de gestão, produção e técnicas. Ao longo do tempo, as pessoas de Guaramiranga foram se capacitando e se especializando para conduzir o processo de gestão, organização e produção do Festival”, explica Ferreira.

A presidente da AGUA, destaca também que o FNT é um espaço favorável à produção de teatro cearense. “O FNT é um espaço privilegiado para difusão da produção teatral cearense, especialmente, pelas conexões que oportuniza com outros centros de criação, produção e circulação. Agrega a isso o fato de ser uma vitrine para a produção e, especialmente, impacta favorecendo redes fundamentais para o fortalecimento da produção”.

Nilde relembra que um dos momentos mais marcantes do festival foi na primeira edição. “Pois marca o começo de um tempo muito especial para nossas vidas em Guaramiranga. Depois disso, todas as vezes que a gente escuta o tradicional ‘Boa noite Guaramiranga! Boa noite, Nordeste’, são momentos marcantes, porque significam que mais uma edição está sendo possível”.

Para Fran Teixeira, membro e uma das fundadoras do grupo Teatro Máquina, que participa do festival desde 2003, a longevidade do evento se dá pela proximidade transmitida para o público por acontecer em uma cidade pequena. “Muitos festivais importantes de teatro estão sediados em cidades que não são as principais de um estado ou de um país. A ideia de realizar um festival nordestino em uma cidade como Guaramiranga parte, acredito, da possibilidade de fazer circular uma economia que precisa mesmo ser descentralizada, porque dá visibilidade também às práticas culturais dessa região”.

“Cidades pequenas criam um clima de proximidade e convívio que os festivais em cidades grandes não conseguem. E esse festival é longevo porque soube crescer e soube se reinventar nas crises. E continua se reinventando sem deixar de acontecer e sem perder seus principais traços. O espaço dedicado aos debates sobre os espetáculos, por exemplo, se tornou uma marca do festival e é tão concorrido quanto os espetáculos”, pontua Teixeira.

Para a dramaturga do Teatro Máquina, outro ponto positivo do FNT é proporcionar a circulação de artistas de todo o nordeste a cada edição. “Participar do festival é muito emocionante porque se dá, realmente, uma troca efetiva com os artistas e com a cidade. Nós cearenses nos reencontramos no festival e nos fortalecemos. Acredito que os grupos de outros estados que participam saem revigorados com a intensidade dos dias de festival e com a pluralidade da programação”, pontua Fran Teixeira.

“Nós do teatro Máquina conhecemos artistas incríveis, vimos espetáculos transformadores, vivemos experiências realmente únicas. Os grupos se aproximam, conversam sobre as rotinas, as dificuldades, montam planos juntos. Poder contar com o festival a cada ano é saber que essa rede só se amplia”, salienta a artista.

Para Nilde Ferreira, diretora do FNT, o evento também contribuiu para a cena local de teatro através dos debates e atividades formativas. ”A efervescente cena teatral de Guaramiranga iniciada com o surgimento do Grupo de Teatro Cangalha, em 1984, foi favorecida, especialmente, pela riqueza de oportunidades formativas que chegaram com o Festival e pela ímpar experiência de ver muitos espetáculos teatrais.”

Os desafios nesses 30 anos seguem os mesmos, segundo Ferreira: “Superar as limitações da precária infraestrutura cultural (equipamentos) de Guaramiranga e do Maciço de Baturité e encontrar meios para manter a realização mesmo com, cada vez mais, limitados recursos financeiros”.

A conclusão do Teatro Municipal de Guaramiranga é muito aguardada para possibilitar a conclusão dos planos futuros do FNT. “Esperamos que o Teatro Municipal de Guaramiranga esteja concluído! Se estiver, o plano é retomarmos o formato do Festival com toda sua potência e amplitude das mostras, inclusive retomando a Mostra Ceará Convida, que apresenta espetáculos nacionais e internacionais”, pontua Nilde Ferreira.



Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga

Quando: 7 a 14 de setembro

7 a 14 de setembro Onde: vários locais de Guaramiranga, Ceará

vários locais de Guaramiranga, Ceará Mais informações: fntguaramiranga.com.br e @ Instagram e Facebook

fntguaramiranga.com.br e @ Instagram e Facebook Gratuito

Destaques da programação deste final de semana

Sábado, 7

16 horas - Cortejo

Onde: ruas de Guaramiranga

ruas de Guaramiranga 19 horas - Espetáculo "Sinapse Darwin", do grupo Casa de Zoé (RN)

Onde: Praça do Teatro Municipal

Praça do Teatro Municipal Livre

20h30min - Solenidade de Abertura

Onde: Teatro Municipal

Teatro Municipal Mostra Nordeste - Espetáculo "Filipa", do grupo A Panacéia (BA)

23 horas - Música no FNT, com DJ Gomes

Onde: Odilon Bar (rua Joaquim Alves Nogueira, 494)

Domingo, 8