Programe-se: confira a agenda cultural deste fim de semana

Foto: Thiago Matine/divulgação Feira Mais Vinil comemora dois anos de atividade na Estação das Artes

Feira Mais Vinil



A Feira Mais Vinil comemora dois anos de atividade no mês de setembro e prepara evento especial para celebrar neste domingo, 8. A data terá Roda de Vinil com repertório dos DJs Thales, Albano Seletor, Leo Reis, Maarji e Nego Célio. Em ação solidária, o público pode trocar 1 kg de alimento não perecível (exceto sal) por 2 vinis. As doações serão destinadas ao projeto Brincando com a Terceira Idade, localizado no bairro Moura Brasil.

domingo, 8, das 10h às 15 horas



Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)



Gratuito



Babado Eletron

A banda Babado Novo, comandada pela cantora baiana Mari Antunes, retorna a Fortaleza com a festa Babado Eletron. O evento realizado na Praiow promete repertório com o melhor do axé, pop e eletrônico. No line-up, consta DJs presentes na cena musical cearense: Charlotte Kill, Femo, Breno Barreto, Rachid e Raisa. Assinantes O POVO têm direito a benefícios em clube.opovo.com.br/

sábado, 7, a partir das 18 horas

Praiow (Zezé Diogo, 5515 - Praia do Futuro)

a partir de R$ 65; vendas no Ingresse.com





Bomtequim Transado

Acontece mais uma edição do projeto Bomtequim Transado neste sábado, 7. A festa leva os integrantes do grupo Os Transacionais para shows no Bomtequim, espaço de música localizado na rua Monsenhor Furtado. O repertório é a escolha tradicional da banda, que toca música retrô brasileira. O público poderá escutar hits como "Zanzibar", "Me Segura Que Senão Eu Caio" e "A Filha da Chiquita Bacana".

sábado, 7, às 21 horas

Bomtequim (rua Monsenhor Furtado, 2074 - Bela Vista)

R$ 30

Ingressos disponíveis no Sympla





Musical

Acontece nesta sexta-feira, 6, e sábado, 7, apresentação do espetáculo "Mais um Musical Sobre Amores" no Teatro Brasil Tropical. A montagem é inspirada na música "Amores", de Dani Velocete, e traz a história de um jovem escritor que entra em desespero quando vê o relacionamento acabar.

sexta-feira, 6, e sábado, 7, às 19h30min

Teatro Brasil Tropical (av. da Abolição, 2323 - Praia de Iracema)

R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira); ingressos no Sympla





Teatro da Praia

A Cia de Teatro Que História É Essa apresenta a peça "Entre Quatro Paredes". Inspirada na obra de Jean Paul Sartre, a montagem propõe uma imersão nas angústias e dilemas da condição humana. Os atores transformam o palco em um espelho da alma, no qual cada espectador é convidado a refletir sobre as próprias fragilidades e angústias.

sexta-feira, 6, e sábado, 7, às 21h30min

Teatro da Praia (av. Monsenhor Tabosa, 177)

R$ 25; venda no Sympla





Lançamento literário

Nesta sexta-feira, 6, a Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece) promove o lançamento do livro "Os Óculos Mágicos", da autora Nadine A. Urçulino. O evento é realizado em alusão ao Dia Mundial da Conscientização do Daltonismo, celebrado na mesma data. Na história, Celeste é uma criança de oito anos que descobre o daltonismo após uma atividade em sala de aula. Ao longo do livro, é possível acompanhar como ela desenvolve suas emoções.

quinta, 5, às 18 horas

Bece (av. Presidente Castelo Branco, 255 - Moura Brasil)

Gratuito





O Casal Perfeito

Nesta quinta-feira, 5, a Netflix estreia a série dramática "O Casal Perfeito". Protagonizada pelos atores Nicole Kidman e Liev Schreiber, a produção é uma adaptação do romance homônimo de Elin Hilderband. Amelia Sacks está prestes a se casar com membro de uma das famílias mais ricas de Nantucket, uma vila de Massachusetts. O casamento, planejado para ser um destaque da temporada, é ofuscado por um corpo que aparece na praia. Começa, então, uma investigação em que todos se tornam suspeitos.

Onde assistir: Netflix