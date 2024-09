CasaCor Ceará: ação revitaliza moradia no Poço da Draga

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 02-09-2024: Casa da Dona Saúde. CASACOR. Poço da Draga. (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

“Deus mandou a chuva, mas também mandou um anjo”. É assim que Dona Maria da Saúde Ferreira da Silva, ou somente Dona Saúde, de 62 anos, define o que lhe aconteceu a partir da madrugada de domingo de Carnaval, em Fortaleza.

Na ocasião, dia 11 de fevereiro de 2024, a capital cearense registrou a segunda maior chuva dos últimos 50 anos, causando prejuízos em equipamentos públicos, comércios e residências.

Dona Saúde é mãe de seis e avó de três crianças. Trabalha como vendedora ambulante de bebidas, reside “há muito tempo” no Poço da Draga, comunidade localizada na Praia de Iracema, e diz nunca ter visto tanta água - dentro e fora de casa.

As cenas, gravadas pelos moradores vizinhos, assustam. Ela, filhos e netos, os então oito moradores da casa, perderam tudo: geladeira, máquina de lavar, camas e guarda-roupa recém-doado pelo vizinho.

Desde sempre, Dona Saúde sofria com as enchentes, Mesmo após os próprios vizinhos criarem a rede de esgotos do bairro, era ela a mais prejudicada, pois a casa era mais baixa que as caixas de escoamento.

Depois de retirar a família da casa e de escoar a água, a vendedora foi em busca de ajuda. “Eu saí e falei: Felipe, dá para me arrumar dois colchões de casal? A água molhou tudo, subiu a água, deu aqui”, conta ela, apontando com a mão para a sua cintura.

Dona Saúde diz que estranhou o comportamento de Felipe Sousa, coordenador de ações da Central Única das Favelas (Cufa) Poço da Draga, que ficou sem reação ao pedido.

No dia seguinte, ela recebe a instrução de não mexer em nada. “Eu ia ‘rebolar’ tudo fora, limpar a casa. Casa não, barraco de madeira. E quando dou fé, chega essa senhora que eu chamo de anjo”.

A “senhora” em questão é Neuma Figueiredo, diretora da CasaCor Ceará. O primeiro contato foi durante a ida à comunidade para conhecer e entender o entorno de onde será a edição 2024 da mostra.

A visita aconteceu dois dias após as fortes chuvas e, por coincidência, representantes da Cufa mostraram a como a comunidade ainda se encontrava. Neuma tomou conhecimento da situação de Dona Saúde e se solidarizou, informando que iria transformar a casa da ambulante.

“Na hora que ela começou a falar que ia fazer a casa, eu não acreditei. Porque muita gente me deu esperança. Então eu não acreditei”, conta Dona Saúde, que já tinha recebido outras promessas de ter sua residência aprimorada, mas que nunca foram concretizadas.

A reforma da casa foi realizada com Dona Saúde por perto. Por conta de um Aluguel Social, a vendedora e sua família moraram, por quase três meses, no imóvel ao lado. Foi ela quem escolheu, dentre três opções de plantas, o modelo do seu novo lar.

O imóvel foi suspenso por aproximadamente 50 centímetros. As paredes de madeira foram substituídas por alvenaria e o piso, que era só cimentado, ganhou chumbamento e revestimento de granito, impedindo futuros alagamentos.

Enquanto não tinha mais nada no lugar, Dona Saúde não acreditava que teria uma nova casa. “Eu estava louca para voltar, porque eu não dormia direito. Ficava o tempo todo na janela, olhando para cá”, relata.

Durante a construção da casa e a consolidação do sonho, a vendedora ambulante só consegue definir um sentimento: alegria. “Eu chorava. No dia que era para entregar a minha casa, mandaram eu passar o dia e a noite fora.”

Dois dias antes da entrega, acompanhada de dois netos e da filha, ela teve um momento de férias, no Beach Park. “Era eles aproveitando e eu só com a cabeça aqui. Eles tomando banho, brincando, e eu só pensando”, ela conta.

A ideia inicial era construir uma casa, mas a equipe da CasaCor conseguiu que a entrega fosse completa, com mobílias e dispensa cheia, uma grande surpresa que foi guardada a sete chaves por todos os envolvidos. Da residência antiga, só retornaram as roupas e a família.

Desde maio, Dona Maria da Saúde vive em um lar. No redesenho, cômodos: um pequeno hall de entrada, dois quartos, sala, cozinha, banheiro e um tão sonhado jardim, com plantas naturais. A decoração foi feita pela própria Neuma, que escolheu objetos como quadros, cortinas etc.

Ao entrar na casa pela primeira vez, Dona Saúde só sabia agradecer. Mas a primeira noite foi atípica: “Eu não dormi, vou mentir não. Eu me levantava, olhava e dizia: menino, não estou acreditando que eu estou na minha casa. Eu acho que eu estou sonhando.”

Sobre a reação dos vizinhos, ela conta que muitos gostaram, outros a chamavam de “nêga rica”. “Eu não sou rica. Isso aqui foi de Deus. Deus mandou a chuva e Deus mandou um anjo”, ela afirma, de dentro de sua casa com paredes internas rosas e fachada azul - as cores escolhidas por ela.

