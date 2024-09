Dia do sexo: confira dicas de pratos afrodisíacos em Fortaleza

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 03-09-2024: Comidas afrodisíacas, para comemorar o Dia do Sexo. Na foto, os pratos do restaurante Ponza. (Foto: Fernanda Barros / O Povo)

Desde o século I a.c, há mais de 3 mil anos, a humanidade popularizou o termo "afrodisíaco" para designar alimentos que são potencializadores sexuais. Segundo o mestre em gastronomia Lucas Braga, o termo popular vem de "Afrodite", a deusa do amor na mitologia grega, considerada a entidade dos desejos e da sexualidade.

"Historicamente, quando a gente faz referência a alimentos afrodisíacos, são comidas que eram símbolos de fertilidade, tem relação com o simbolismo daquele alimento", argumenta o chef de cozinha Matheus Vieira.

Ele complementa: "No caso de alguns alimentos que são associados a sensualidade, como o chocolate, os morangos com chantilly, o vinho, eles fazem referência ao momento que as pessoas vão ficar com menos inibições, vão ficar mais abertas para se envolver. Alguns realmente vão trazer efeitos no corpo devido aos neurotransmissores, como é o caso das pimentas, mel, o próprio morango e outros têm uma questão biológica".

Lucas Braga, por sua vez, desenvolve que "afrodisíacos" são os alimentos cuja propriedade nutritiva os tornam capazes de estimular a libido, ou seja, o desejo sexual. "Em uma linguagem científica, algumas pesquisas afirmam que os alimentos afrodisíacos, em sua maioria, agem aumentando a vasodilatação e favorecendo a irrigação dos órgãos sexuais", explica.

No entanto, apesar de serem consideradas potencializadoras de libido, o gastrônomo ressalta que não existe uma "solução 100% efetiva ou 'milagrosa' para quem os consome". "Profissionais da área da saúde sexual devem ser consultados", ressalta.

Em Fortaleza, o restaurante de comida mediterrânea Ponza é destaque em comidas afrodisíacas, devido ao seu cardápio reconhecido por pratos com frutos do mar. Para quem busca por essa proposta, o estabelecimento oferece duas opções de entradas com ostras, a versão fresca (R$ 8 por unidade) e a gratinada (R$ 44, quatro porções). O insumo tem a fama de potencializar a libido devido à sua composição rica em zinco. O mineral é associado à melhora nos níveis de testosterona. Como opção de prato principal, há destaque para o "Salmão com Legumes" (R$ 88) que, além de sofisticado, também é afrodisíaco em sua proteína e acompanhamentos. Além disso, há a "Pêra ao Barolo" (R$ 36) como alternativa mais "sensual".

Funcionamento: terça a quinta-feira, das 11h30min às 15h30min e das 18 às 0 horas / sexta-feira e sábado, das 11h30min às 0h / domingo, das 11h30min às 23 horas

terça a quinta-feira, das 11h30min às 15h30min e das 18 às 0 horas / sexta-feira e sábado, das 11h30min às 0h / domingo, das 11h30min às 23 horas Onde: Rua Vicente Leite, 520 - Meireles

Rua Vicente Leite, 520 - Meireles Mais informações: @ponzafrutosdomar





DOC Trattoria & Wine Bar

Especializado em vinhos e massas, o restaurante DOC Trattoria & Wine Bar oferece diversas opções para um jantar sofisticado junto ao interesse romântico. Em ambiente intimista e com diversas opções de vinho para dividir, o menu do restaurante tem, entre as opções afrodisíacas, pratos com carnes vermelhas e frutos-do-mar. Entre elas, o "Filetto Tartufado" (R$ 110), que tem Filé Mignon bovino acompanhado com molho demi-glace, servido com tagliatelle na fonduta de queijo grana. Para a entrada, há o "Tonno Mango e Avocado" (R$ 52), que é filé de atum selado com crosta de gergelim preto, maionese de manga e pesto de abacate. Há ainda uma opção sensual entre as sobremesas: a "Pannacota con Frutti di Bosco" (R$ 46), que é o creme de pannacota aromatizado com baunilha da Amazônia, com juice de morango e frutas vermelhas.

Funcionamento Wine Bar: diariamente, a partir de 11h

diariamente, a partir de 11h Funcionamento Trattoria: de segunda a quinta-feira, das 11 às 15 horas e das 18 às 23 horas / sexta-feira a domingo, das 11h à 00 hora

de segunda a quinta-feira, das 11 às 15 horas e das 18 às 23 horas / sexta-feira a domingo, das 11h à 00 hora Onde: Rua Ana Bilhar, 1173 - Varjota

Rua Ana Bilhar, 1173 - Varjota Mais informações: @doctrattoriaewinebar





Bebidas do amor

Por Karime Loureiro

O conceito de afrodisíaco vem da deusa grega Afrodite, a personificação do amor, da sedução e do prazer. O vinho também está associado à outra divindade grega, o deus Dionísio, que é justamente considerado o deus do vinho, das festividades e da poesia. Ele é o senhor das celebrações e do deleite sensorial.

Quando falamos de bebidas afrodisíacas - aquelas que têm o poder de despertar o desejo e a paixão, tal como a própria Afrodite - estamos nos referindo àquelas bebidas que prometem acender a chama do desejo e aumentar o prazer. São as bebidas que aguçam os sentidos e podem potencialmente apimentar a intimidade.

É importante mencionar, já que o tópico bebida alcoólica é controverso, em se tratando de bebidas afrodisíacas, o foco não é tanto no desempenho sexual imediato, mas na capacidade dessas bebidas em despertar o desejo e aumentar o apetite por prazer.

No caso do vinho, amantes, estudiosos e especialistas nessa bebida afirmam que sim, que o vinho é afrodisíaco. O champanhe, por exemplo, é uma das bebidas mais sofisticadas do mundo, e traz consigo efeito afrodisíaco. Seu simbolismo, que o relaciona a celebração, sucesso e luxúria, causam um efeito inconsciente na libido. Além disso, graças ao fluxo constante de bolhas delicadas, os espumantes em geral, não somente o champanhe, atingem a corrente sanguínea mais rapidamente do que outros tipos de vinho, permitindo, vamos dizer, um efeito "relaxante" mais rápido…. Tim tim!

Flores Arte Bistrô

Com ambiente sensual, considerado ideal para um encontro de casal, o restaurante Flores possui, em seu menu, pratos afrodisíacos e deliciosos para degustar a dois. O destaque no cardápio está nas composições com salmão, peixe rico em ômega-3, substância que ajuda a manter o coração saudável e aumentar a libido. Entre as opções, está a entrada "Tarviche de Salmão" (R$ 67), que são cubinhos do peixe marinados no limão, com cebola roxa e finalizados com ovas de peixe-voador. Além dele, há a combinação perfeita no prato "salmão com crosta de castanha" (R$ 89), que une duas iguarias, com efeito igualmente potencializador. Outra opção é apostar no camarão, que está presente em pratos como "Camarão Trufado" (R$ 69) e no "Camarão em fonduta" (R$ 97).

Funcionamento: terça-feira a sábado, a partir das 18h, e domingo, de 12 às 16 horas.

terça-feira a sábado, a partir das 18h, e domingo, de 12 às 16 horas. Onde: R. Xavier de Castro, 68 - Praia de Iracema

R. Xavier de Castro, 68 - Praia de Iracema Mais informações: @floresartebistro

Insumos afrodisíacos

Confira lista de alimentos que são considerados afrodisíacos por sua composição nutritiva, que auxilia o aumento da libido e o desempenho sexual: