Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 6 de setembro (06/09)

Foto: Carlos Grun/Divulgação Espetáculo "Dom Quixote"

A Caixa Cultural recebe o espetáculo "Dom Quixote", uma adaptação de Geraldo Carneiro. A montagem, protagonizada por Leonardo Brício e Kadu Garcia, é inspirada na história homônima de Miguel de Cervantes (1547-1616).

6, 7, 8, 12, 13, 14 e 15 de setembro; às 20 horas nas quintas e sextas-feiras; às 19 horas nos domingos, e, aos sábados, em duas sessões: 17 e 20 horas Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 15,00 (meia) e R$ 30,00 (inteira); vendas na bilheteria





Duplicité

O grupo Formosura de Teatro apresenta nesta sexta-feira, 6, a peça "Duplicité", no Theatro José de Alencar (TJA). A montagem destaca o esquecimento do feminino na literatura e as mulheres que foram questionadas e apagadas desta linguagem. O espetáculo, criado de forma não linear, desvenda questões sobre as pessoas nem sempre corresponderem à ideia de que todos buscam conceber uma imagem na qual reconheça a si.

sexta-feira, 6, às 20 horas Onde: Theatro José de Alencar (tua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Theatro José de Alencar (tua Liberato Barroso, 525 - Centro) Gratuito; com retirada de ingressos pelo Sympla







Beyoncé - B'DAY

Em comemoração ao aniversário da cantora norte-americana Beyoncé, a Mangangá realiza nesta sexta-feira, 6, mais uma edição da Festa Cósmica com o “Beyoncé - B'DAY”. A programação musical do evento são músicas da própria artista, que é chamada de Queen B pelos fãs. Na pista de dança, haverá ainda projeções de videoclipes famosos da musa pop.

sexta-feira, 6, às 22 horas Onde: Mangangá PUB (Rua General Bezerril, 373 - Centro)

Mangangá PUB (Rua General Bezerril, 373 - Centro) Gratuito, com retirada pelo Sympla



Luz Ordinária - Sombra Mestiça

Nesta sexta-feira, 6, acontece a última palestra-performance de "Luz Ordinária - Sombra Mestiça", no Hub Cultural Porto Dragão. O espetáculo, desenvolvido por Tatiane Sousa, compartilha os sentimentos de inquietação, delírios e reflexões sobre o "visível" e "invisível" do espaço urbano.

sexta-feira, 6, às 19 horas Onde: Hub Cultural Porto Dragão (rua Bóris, 90c - Centro)

Hub Cultural Porto Dragão (rua Bóris, 90c - Centro) Gratuito

Seminário Aldemir e Bandeira

A Pinacoteca do Ceará recebe nesta sexta-feira, 6, o segundo dia da programação do "Seminário Aldemir e Bandeira: Redesenhos do Tempo!". A partir das 15 horas, o equipamento inicia a mesa redonda "No lápis da vida não tem borracha". Às 17 horas, é a vez do debate "Amar se aprende amando".