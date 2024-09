Ícone da música internacional, Sergio Mendes morre aos 83 anos

Foto: Katsunari Kawai / Divulgação Sergio Mendes, músico que difundiu a bossa nova mundo afora, morre aos 83 anos

Com John Legend, emocionou em "Don't Say Goodbye". Já com Black Eyed Peas, repaginou "Mas que nada". Ao longo dos anos, acumulou momentos marcantes com Stevie Wonder, Wilson Simonal e tantos outros grandes nomes da música. Sergio Mendes parte, aos 83 anos, mas deixa importante legado na difusão da música brasileira mundo afora.

O pianista morreu na sexta-feira, 6, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ele enfrentava doenças decorrentes de problemas respiratórios desde 2023.

O músico vivia, há décadas, em Los Angeles com a esposa, a cantora Gracinha Leporace, com quem foi casado por 50 anos. A escolha por morar na América do Norte, contava o músico, se deveu à instabilidade brasileira durante a ditadura militar (1964 - 1985).

Natural de Niterói, no Rio de Janeiro, começou a carreira ao lado de nomes como Tom Jobim, Vinicius de Moraes e Baden Powell. Durante as décadas de 1950 e 1960 marcou presença no Beco das Garrafas, principal espaço da bossa nova, em Copacabana, no Rio de Janeiro, local onde ouviu pela primeira vez a canção "Mas que nada", música de Jorge Ben Jor.

Conhecido como difusor do samba e bossa nova, Mendes tinha 35 álbuns e conquistou um Grammy de Melhor Álbum de Música Global, em 2015, e dois prêmios Grammy Latino, além de ser indicado ao Oscar por melhor canção original (como coautor de "Real in Rio", do filme de animação "Rio").

Sua versão de "Mas Que Nada" foi sucesso nos Estados Unidos. Ele já esteve duas vezes no top 4 da Billboard, principal ranking do mercado internacional: a primeira vez foi em 1983 com a música "Never Gonna Let You Go". Em 1968, retorna à lista com a produção"The Look of Love".

Com uma extensa coletânea, o músico teve como outro grande sucesso "Fool on the hill", canção dos Beatles, que deu título ao LP de 1968 do grupo. A versão do brasileiro foi aprovada por Paul McCartney. Já em 2006, foi a vez de Mendes liberar uma nova versão do seu hit "Mais Que Nada", que foi regravado pela banda Black Eyed Peas.

Grandes nomes da música brasileira, como Milton Nascimento, usaram seus perfis no Instagram para lamentar a perda do artista. "Muito triste com a passagem do meu querido amigo Sérgio Mendes. Estivemos juntos em 2022, quando ele veio até o meu show, em Los Angeles, e nos divertimos muito nesse dia", relembrou o dono de sucessos como "Maria, Maria" e "Caçador de mim".

"Foram muitos anos de amizade, parceria e música, e ele estará para sempre comigo, em meu coração. Todo o meu amor à sua família. Descanse em paz, querido gênio", finalizou Milton na legenda do vídeo em que mostra o encontro com Mendes.

Fafá de Belém aproveitou o momento para relembrar quando conheceu Sérgio por telefone, durante uma viagem nos Estados Unidos. "Fui comer num restaurante japonês. De repente, a dona veio dizer: 'Brasileira, brasileira, Mendes, Mendes!', e eu sem saber o que aquela senhora estava falando comigo", escreveu na legenda da foto de Sérgio Mendes que ela mesma postou no Instagram.

"Ela ligou para alguém, me deu o telefone, e aí ele disse: 'quem está falando aí? Porque a dona do restaurante é muito amiga minha e falou que tinha uma brasileira que falava muito, que eu talvez conhecesse'. Passamos uma semana indo a restaurantes maravilhosos em que ele me levou", relembrou a cantora paraense.

"Foi assim que conheci esse gênio único e hoje sei da morte dele. Um dos últimos trabalhos de Sérgio foi a genial trilha sonora em "Rio", filme de Carlos Saldanha, pelo qual Sergio venceu o Grammy e foi indicado ao Oscar. Um ícone se vai hoje. Que saibamos preservar e honrar o seu legado. Um abraço muito carinhoso aos meninos e a Gracinha. E que ele descanse em paz!", finalizou Fafá de Belém na legenda.

Will.I.Am, do grupo Black Eyed Peas, usou os stories do Instagram para lamentar a morte do músico brasileiro. O estadunidense postou uma foto onde aparece de braços dados com Sérgio, ambos sorrindo e escreveu: "Amizade que resiste ao tempo" (em tradução livre do inglês para o português).

O artista afro-americano também postou outra imagem em que aparece tocando piano ao lado de Mendes, com a música "Água de Beber", um feat de Sérgio com o membro do Black Eye Peas. Por fim, Will.I.Am postou outra imagem em que os dois aparecem de perfil, lado a lado sentados, com a música "Loose Ends" do álbum "Timeless" (2006), de Sérgio Mendes.

Em nota à imprensa, Carlinhos Brown relembrou como conheceu o artista através de um telefonema. Os dois trabalharam juntos na trilha sonora do filme "Rio" (2011) e gravaram o álbum "Brasileira", vencedor do Grammy de Música Brasileira, ao lado de Ivan Lins, Guinga e Hermeto. "Ele foi o primeiro grande misturador da música mundial com a música do Brasil. Juntou os melhores e, é claro, sempre com a liderança de Gracinha Leporace. Ali Sérgio transformou os ouvidos do mundo para entender melhor a música brasileira". (Colaborou Eduarda Porfírio)