O SANTO Beato Vicente de Santo Antônio

Nasceu no Castelo de Albufeira em 1590. Seus pais, António Simões e Catarina Pereira, educaram-no na piedade e nos bons costumes. Passada a infância, enviaram-no para Lisboa, onde ordenou-se sacerdote aos 27 anos. Em 1621, já estava no México, onde entrou na Ordem de Santo Agostinho. Feita a profissão, partiu em missão para o Japão em 1623. Lá, se vestiu de caixeiro ambulante para entrar nas casas e introduzir-se nas famílias. Descoberto e preso em 1629, procuram fazê-lo renegar a sua fé cristã, religiosa e sacerdotal, sujeitando-o a cinco banhos sucessivos de água a ferver. Mas ele manteve-se invulnerável. Foi beatificado pelo beato Pio IX, em 7 de julho de 1867, após a promulgação do decreto do martírio, em 26 de fevereiro de 1866.