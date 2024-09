Programe-se: Confira a agenda cultural deste sábado, 7 de setembro (07/09)

Foto: Thiago Matine/Divulgação Marcelo di Holanda e Mateus Farias apresentam repertório de forró das antigas

Mais uma edição da Auê Feira acontece neste fim de semana na Praça das Flores, na avenida Desembargador Moreira, no bairro Aldeota. Com início marcado para às 16 horas, neste sábado, 7, a feira de empreendedorismo e arte terá apresentações musicais de Mateus Farias e Marcelo di Holanda e Os Muringa. Com ambientes especiais para as crianças, o evento também terá apresentações de cordel, sarau e teatro infantil. O evento é gratuito e ocorre até às 22 horas.

Quando: sábado, 7, das 16 horas às 22 horas

Onde: Praça das Flores (Av. Desembargador Moreira, s/n - Aldeota)

Mais informações: @auefeira

Gratuito

Festival Corpo Arte

O Complexo Cultural Estação das Artes é palco para batalhas 1x1 de Footwork e Seven to Drunk. Ocorrendo das 18 horas às 21h30min, o momento faz parte do encerramento da programação da 5ª edição do Festival Corpo Arte.

Quando: sábado, 7, das 18 horas às 21h30min

Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Gratuito



Rock no Esconderijo

Localizado no bairro Damas, o Esconderijo Rock Pub promove neste sábado, 7, uma festa que vai animar os fãs do metal rock. Com apresentações das bandas Disasterpieces, Rituale, Nosebleed e Insane.

Quando: sábado, 7, às 20 horas

Onde: Esconderijo Rock Pub (Av. João Pessoa, 4558 - Damas)

Quanto: R$15



Sessão adaptada

O Museu da Imagem e do Som (MIS) promove uma exibição adaptada às salas imersivas do equipamento para o público com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A ação reúne as exposições "Aves do Ceará" e "Fragmento Kymera" com iluminação ajustada, volume reduzido e obras roteirizadas.

Quando: sábado, 7, das 13 horas às 14 horas

Onde: Museu da Imagem e do Som (Av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

Gratuito; retirada antecipada no Sympla



Visita guiada

A Pinacoteca do Ceará realiza mais uma edição do "Percursos Entrelaçados: Arte e Tecnologia" neste sábado, 7. Com início às 16 horas, o momento irá levar o público presente às exposições "Síntese: Arte e Tecnologia na Coleção do Itaú Cultural" e "Claudia Andujar: Minha vida em dois mundos". A visita guiada terá mediação de Wallison Azevedo.

Quando: sábado, 7, das 16 horas às 17 horas

Onde: Pinacoteca do Ceará (R. 24 de Maio, s/n - Centro)

Mais informações: @pinacotecadoceara

Gratuito



Maria Clara e JP

O Teatro Riomar Fortaleza recebe o espetáculo de bonecos “Maria Clara & JP: Brincar e Imaginar”, inspirado na dupla que é um dos maiores sucessos do Youtube no Brasil. Com início às 15 horas, o musical infantil terá apresentações de dança com os grandes hits da dupla, como “O chão é lava”, “Ser criança é” e “A história do Homem Biscoito”. Os ingressos estão à venda no site Uhuu e na bilheteria presencial do Teatro Riomar, no valor de meia-entrada a partir de R$ 90.