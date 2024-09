Foto: Lucas Film/Divulgação "Star Wars Outlaws" vai além dos personagens mais conhecidos

A franquia de "Star Wars", uma das mais populares da ficção, tem um novo capítulo para adicionar à sua lista de jogos. Trata-se de "Star Wars Outlaws", game recém-lançado. A protagonista é Kay Vess, uma caçadora de recompensas que frequenta o submundo do crime.

Desenvolvido pela Massive Entertainment e publicado pela Ubisoft sob a licença da Lucasfilm Games, a obra de ação e aventura foca na exploração de um belo mundo aberto, na furtividade e nas escolhas realizadas ao longo da campanha.

O título está disponível para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Os eventos da história são canônicos na saga e acontecem entre os episódios V (O Império Contra-Ataca, 1980) e VI (O Retorno de Jedi, 1983)

Longe dos sabres de luz, "Star Wars Outlaws" é uma história no submundo da galáxia. Kay Vess, a protagonista, precisa fugir da cidade de Canto Bight (de "Os Últimos Jedi", 2017) após um roubo que dá errado.

Ela é acompanhada pelo carismático Nix, um pequeno merqaal. De trabalho em trabalho, a dupla se vê envolvida em grandes esquemas e precisa escapar dos perigos neste universo. Um ponto importante são os sindicatos do crime: os Pykes, o cartel Hutt, a Aurora Escarlate e o clã Ashiga.

A obra se apresenta como o primeiro jogo em mundo aberto na franquia e traz uma ambientação incrível. Os cinco planetas - Cantonica, Toshara, Kijimi, Tatooine e Akiva - têm muitos detalhes e até atividades extras, como fliperamas, apostas em corridas e um jogo de cartas.

No jogo, você pode correr, pular, agachar, lutar, pilotar um speeder e viajar pelo espaço. A movimentação, utilizando o motor gráfico Snowdrop, cumpre seu papel.

O combate não é ruim, mas considerando as várias horas de campanha, pode ser repetitivo. O procedimento é atirar com um blaster, utilizar granadas e se proteger. Há como pegar outras armas no chão, mas não ficam guardadas no inventário, o que seria interessante.

O trabalho gráfico do título é muito bom na construção de cenários, mas algumas texturas e expressões ficam devendo bastante em determinadas sequências.

Na parte de sons, a trilha sonora é boa e tem o charme característico de "Star Wars". A dublagem em português é ótima e a sonoplastia em geral é competente. As legendas e tradução de menus funcionam.

No PS5, há como escolher entre modo de qualidade e modo de desempenho. A taxa de quadros por segundo (FPS) cai em certos momentos na opção de desempenho.

Outros problemas incluem personagens atravessando cenários e, em uma ocasião, o jogo fechou sozinho. Os carregamentos são aceitáveis e o salvamento automático se mostrou eficaz.

É importante ressaltar que a desenvolvedora está ciente dos problemas acima e deve corrigir boa parte em atualizações futuras.

"Star Wars Outlaws" é um jogo divertido, com uma excelente construção de mundo aberto e uma boa história. O sistema de reputação é interessante e permite que diferentes caminhos sejam escolhidos.

Com boas mecânicas de exploração, o combate destoa pela falta de variedade. A furtividade, obrigatória em certos trechos, pode desagradar quem não é adepto do estilo.

O título não reinventa nada e tem problemas que precisam ser arrumados, mas consegue fugir do aspecto genérico ao se firmar bem dentro do universo "Star Wars". É uma boa experiência para fãs da saga e também para quem gosta de aventura e exploração.

Pontos positivos de "Star Wars Outlaws":

Exploração de mundo aberto

Ambientação no universo da saga

Sistema de reputação interessante

Missões divertidas

Boa história



Pontos negativos de "Star Wars Outlaws":

Combate tem pouca variação

Bugs e problemas com texturas e expressões



Onde jogar "Star Wars Outlaws"?

O título está disponível para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC