Programe-se: Confira a agenda cultural deste domingo, 8 de setembro (08/09)

Foto: Davi Probo/Divulgação Orquestra Contemporânea Brasileira apresenta "Handel e Purcell Encontram os Beatles"

Neste domingo, 8, o Cineteatro São Luiz recebe o concerto "Handel e Purcell encontram os Beatles", uma homenagem à banda inglesa pela Orquestra Contemporânea Brasileira. O espetáculo é dividido em dois momentos. Na primeira etapa, são apresentadas músicas eruditas do período barroco, como "Concerto Grosso N°1", de George Friedrich Handel, e "Sonata Golden", de Henry Purcell. Na segunda parte, a orquestra explora os maiores sucessos dos Beatles.

Quando: domingo, 8, às 18 horas

Onde: Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 - Centro)

Quanto: a partir de R$19,50, vendas em Sympla.com e na bilheteria do equipamento

Mais informações: @cineteatrosaoluiz



Fotografia Tátil

O Museu da Imagem e do Som (MIS) recebe neste domingo, 8, a oficina de fotografia tátil ministrada por Roberto Vieira, doutor em Ciência da Computação e pesquisador em Design Computacional e Inclusão. O evento propõe transformar as exposições em momentos mais inclusivos para pessoas com deficiência visual.

Quando: domingo, 8, das 14 às 16 horas

Onde: Museu da Imagem e do Som (Barão de Studart, 410 - Meireles)

Inscrições gratuitas pelo Sympla.com



Divertidamente no Teatro

Inspirado no filme recorde de bilheteria em 2024, "Divertida Mente 2", o Teatro Brasil Tropical recebe a peça infantil "Divertidamente no Teatro", que se passa na mente de uma menina chamada Riley. Com os personagens Alegria, Tristeza, Medo, Raiva e Nojinho, a história se desenvolve no Centro de Controle da cabeça da jovem, em divertidas aventuras.

Quando: domingo, 8, às 17 horas

Onde: Teatro Brasil Tropical (Avenida Abolição 2323 - Meireles)

Quanto: a partir de R$ 60



Murilo "Coach"

O Teatro RioMar Fortaleza recebe neste domingo, 8, o comediante, youtuber e ator Murilo Couto com o show de humor "Murilo Coach". O artista promete fazer o público se divertir e "não ensinar nada" com a palestra "7 passos para o Bilhão", que ironicamente propõe transformar "qualquer fracassado em um fracassado cheio de autoconfiança".

Quando: domingo, 8, às 18 e às 20 horas

Onde: Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500)

Quanto: a partir de R$60, vendas em Uhuul



High School Music

O grupo da Escola de Teatro Marcelino Câmara chega ao Via Sul Fortaleza neste domingo, 8, para apresentar o espetáculo "High School Music - Uma Vez, Sempre Wildcat", peça baseada na série de 2019.