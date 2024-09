"Mania de Você" estreia como aposta para alavancar audiência da Globo

Foto: Manoella Mello/ Divulgação Nova novela da Globo "Mania de Você" estreia nesta segunda,9

"Meu bem, você me dá água na boca". Este é o verso inicial de "Mania de Você", música cantada e composta por Rita Lee em 1979. A canção, que é uma das mais famosas da "rainha do rock brasileiro", figurará como tema de abertura da próxima novela do horário nobre da Globo, que estreia nesta segunda-feira, 9, e recebe o mesmo título.

De autoria de João Emanuel Carneiro e direção de Carlos Araújo, "Mania de Você" conta com quatro protagonistas: Viola, Luma, Rudá e Mavi, interpretados por Gabz, Agatha Moreira, Nicolas Prattes e Chay Suede, respectivamente. As duas mulheres compartilham entre si, além do apreço pela gastronomia, uma forte amizade que será abalada após Viola, esposa de Mavi, se envolver amorosamente com Rudá, sem saber que a amiga era apaixonada pelo jovem.

Ao noveleiro mais atento, este enredo lembra o fio condutor de uma outra trama de João Emanuel Carneiro, "A Favorita". Na novela, exibida entre 2008 e 2009, Flora e Donatela (Patrícia Pillar e Cláudia Raia) são duas amigas que formam a dupla sertaneja Faísca & Espoleta. Após brigas internas e disputas amorosas, elas desfazem a parceria e a amizade. Porém, nada consegue desmanchar a obsessão quase psicopática de Flora por Donatela.

Se "Mania de Você" seguirá os mesmos passos da "irmã mais velha", só o tempo dirá, mas, em entrevista ao portal Terra, o criador de ambas as novelas assume que as narrativas compartilham semelhanças. Entretanto, quando questionado sobre o papel de Adriana Esteves, a misteriosa Mércia, João afirma que não tornará a personagem uma nova Carminha, a inesquecível vilã de "Avenida Brasil" (2012).

A nova novela da Globo será marcada por reencontros e reedições de parcerias. Eliane Giardini volta a defender um texto de João Emanuel Carneiro, também conhecido como JEC, 12 anos após ter vivido Muricy, em "Avenida Brasil". Em Mania, a veterana dará vida a Berta, sogra da vigarista Ísis, interpretada por Mariana Ximenes, que retorna ao horário nobre como vilã. O último trabalho da atriz na faixa foi em "Passione" (2010).

Tal como na primeira temporada de "Verdades Secretas" (escrita por Walcyr Carrasco e exibida em 2015), Rodrigo Lombardi volta a interpretar o pai de uma personagem de Agatha Moreira. Ele será o inescrupuloso Zoryan Molina, rico dono de uma empresa de cibersegurança. Na primeira fase da trama, ele será casado com Cecília (Simone Spoladore), que mantém um caso com Alfredo (Fábio Assunção).

Nos primeiros momentos da novela, Cecília morrerá durante o parto de Luma. A partir de então, Molina cuidará da criança como se fosse a própria filha e traçará todo o caminho para que, no futuro, ela assuma a empresa.

A exemplo da novela de Carrasco, o personagem de Lombardi será vítima de um assassinato. Conforme revelado pelo jornal O Globo, caso João Emanuel Carneiro não mude de ideia, Molina morrerá vítima de um disparo de arma de fogo logo nos capítulos iniciais, o que desencadeará o famigerado mistério do "quem matou?".

Assim como em outras novelas de JEC, a morte permeia a trama principal de Mania de Você. Em "A Favorita" (2008), o assassinato do herdeiro de indústrias Marcelo Fontini (Flávio Tolezani) dá o tom do começo ao fim, com as protagonistas Flora e Donatela trocando acusações quanto a autoria do crime.

Em 2012, com "Avenida Brasil", a morte acidental de Genésio (Tony Ramos), atropelado por Tufão (Murilo Benício) ainda no primeiro capítulo, desencadeia o subsequente abandono de Rita (Mel Maia) em um lixão e sua adoção por uma família argentina. Anos depois, já com o nome de Nina (Débora Falabella), a moça põe em prática o plano de vingança contra a ex-madrasta, Carminha.

Nas obras mais recentes do autor, "Segundo Sol" (2018) e "Todas as Flores" (2022), o óbito também se faz presente nos capítulos iniciais. Na primeira, a falsa morte do cantor de Beto Falcão (Emílio Dantas) norteia os planos ambiciosos de Karola (Deborah Secco) e Laureta (Adriana Esteves).

Já na segunda trama, veiculada na plataforma Globoplay, o assassinato de Rivaldo (Chico Díaz), por Zoé (Regina Casé), desencadeia os acontecimentos que mudam completamente a vida de Maíra (Sophie Charlotte) e sua relação com a mãe homicida e a irmã Vanessa (Letícia Colin).

De todas as tramas citadas anteriormente, o recurso do "quem matou?" só se fez presente em 'A Favorita", onde o público levou 56 capítulos para ser apresentado à verdadeira assassina e vilã da novela: Flora, que passou dezoito anos presa, condenada pelo homicídio de Marcelo, mas que sempre jurou inocência e chegou a articular planos para incriminar Donatela.

O telespectador foi forçado a montar um quebra-cabeça com as pistas nos capítulos, compostas por todas as ações que acarretaram na morte de Marcelo ocorreram no passado sendo mostradas por meio de flashbacks. Em uma outra vertente, a morte de Molina será contada como parte da narrativa linear de "Mania de Você", que contará com um salto temporal de 10 anos.





Expectativas

Toda estreia de uma nova novela das 9 gera grandes expectativas, principalmente com as obras do "pós-pandemia". A primeira trama inédita após vinte meses de reprises, "Um Lugar ao Sol" (2021), de Lícia Manzo, amargou baixos índices de audiência e repercussão, que foram recuperados pela sucessora, o exitoso remake de "Pantanal" (2022), adaptado por Bruno Luperi.

Porém, a trama seguinte, "Travessia" (2022), além da baixa audiência, recebeu uma enxurrada de críticas em quase todos os aspectos: o roteiro de Glória Perez se mostrou confuso, a protagonista Brisa, vivida pela ótima Lucy Alves, foi jogada para escanteio em prol da elevação do enredo de Chiara (Jade Picon), mesmo com a atuação questionável da ex-BBB e atriz estreante. Até a direção de Mauro Mendonça Filho, vencedor do Emmy Internacional por "Verdades Secretas", não passou batido nas avaliações.

As duas tramas que sucederam a novela de Perez, "Terra e Paixão" (2023), de Walcyr Carrasco, e o remake de "Renascer" (2024), de Benedito Ruy Barbosa e adaptada por Bruno Luperi, apesar das distinções gritantes em seus respectivos roteiros, passam a impressão de que a Globo decidiu optar pelo caminho "mais fácil" para alcançar o sucesso no horário nobre. Ora, se a última novela com boa repercussão e audiência foi uma trama rural, por que não investir em mais tramas rurais? Eis o erro da emissora.

A aposta em dois enredos seguidos destoantes da ambientação urbana saturaram a temática e passaram a impressão de que o canal preferiu se acomodar na temática como uma aposta de sucesso garantido, ante se arriscar num novo pano de fundo. Como prova, a segunda fase de Renascer, mesmo com uma direção caprichada e digna de todos os elogios, se mostrou arrastada, lenta e, por consequência, afastou

o público e derrubou os índices de audiência de

sua antecessora.

A vinda de "Mania de Você" tem a dura missão de elevar os índices de audiência e, também, de dar um "respiro" nas tramas rurais do horário. A direção de Carlos Araújo, que já trabalhou com JEC em "Todas as Flores", tem se mostrado acertada, ao menos nas chamadas até então veiculadas pela emissora carioca.

A aposta em uma ambientação praiana, mas com o "pé" no urbano, se mostra quase que como uma novidade para o horário. O cenário, geralmente associado a enredos leves da faixa das seis, ganha traços de noir como os de "A Favorita" e sua soturna São Paulo, com direito a todo o suspense característico do texto de João Emanuel Carneiro. Atrativos não faltam. Só nos resta acompanhar a trama e torcer para que "Mania de Você" nos faça ter, novamente, a mania de assistir novela.