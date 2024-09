Programe-se: confira a agenda cultura desta segunda-feira, 9 de setembro (09/09)

Foto: Paulo Marcelo Freitas/EAOTPS/Divulgação Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho (EAOTPS) está com inscrições abertas para novo curso de restauro e conservação.

A Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho (EAOTPS) está com inscrições abertas para um novo curso. Intitulada "Conservação e Restauração de Bens Patrimoniais Móveis - Modalidade Tela", a atividade formativa busca promover a área da conservação e restauração de telas. As aulas irão acontecer entre os dias 7 de outubro e 8 de novembro, das 13h30min às 17h15min.

Inscrições: até segunda, 9, via formulário on-line

Onde: EAOTPS (av. Francisco Sá, 1801 - Jacarecanga)

Mais informações: www.eao.org.br e (85) 99278.5046

Gratuito





Curta inédito

O Canal Brasil lança novos filmes e documentários em setembro. Entre eles, está o curta-metragem inédito "A Bata do Milho", de Eduardo Liron e Renata Mattar. A produção acompanha famílias de trabalhadores rurais na região de Serra Preta, sertão da Bahia.

Quando: segunda-feira, 9, às 19h30min

Onde: Canal Brasil

Classificação indicativa: 12 anos





Série documental

O CineBrasilTV estreia nesta semana a 6ª temporada da série exclusiva "Pé na Rua" (2024). Com direção de Cezar Maia e Ivan Moraes, a produção audiovisual terá 13 episódios que apresentam os múltiplos olhares sobre as cidades brasileiras: luta pela sobrevivência, organização popular, criatividade, respeito às tradições e diversidade da gastronomia. O primeiro episódio "São Luiz (MA), são as mulheres e é a tradição" será exibido nesta segunda-feira, 9.

Quando: segunda-feira, 9, às 12 horas

Onde assistir: CineBrasilJa.com e app disponível na App Store e Google Play





2º Ateliê de Criação

O Museu da Imagem e do Som (MIS) promove a segunda edição do Ateliê de Criação Tecnologias Transvestigêneres. Com o objetivo de promover diálogos entre os campos da arte e da tecnologia, a ação formativa é exclusiva para pessoas trans, travestis e não-binárias. As inscrições gratuitas devem ser realizadas on-line via Mapa Cultural do Ceará e ficam abertas até esta terça-feira, 10.

Inscrições até: terça-feira, 10, via mapacultural.secult.ce.gov.br

Mais informações: site

Gratuito





Prêmio de Literatura

Estão abertas as inscrições para o XXIV Prêmio Estadual Ideal Clube de Literatura - José Telles, promovido pelo Ideal Clube e chancelado pela Academia Cearense de Letras. Com a proposta de incentivar a criação literária no Estado, a premiação deste ano irá abordar o gênero poesia. As inscrições são gratuitas e ficam abertas até este sábado, 14. Os interessados podem verificar o regulamento completo e realizar a inscrição no site do Ideal Clube.

Inscrições: até sábado, 14, formulário on-line disponível no site