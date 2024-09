Espetáculo em homenagem a Elis Regina faz curta temporada em Fortaleza

Foto: Caio Gallucci Musical sobre vida de Elis Regina chega à Fortaleza com Lílian Menezes no papel da cantora

A voz mezzo-soprano que elevou os padrões da música popular brasileira, Elis Regina conseguiu impactar com suas canções diversas gerações. Foi a partir dessa personalidade que surgiu o espetáculo "Elis A Musical" que chega nesta sexta-feira, 13, a Fortaleza.

No Cineteatro São Luiz, o musical percorre a história da gaúcha através dos versos e melodias que ela imortalizou. Com três apresentações até o domingo, 15, a peça conta com a interpretação das atrizes Laila Garin e Lílian Menezes.

"Ao falar sobre Elis, temos uma história do nosso país por trás, né? A carreira musical dela aconteceu num período de momentos conturbados, o da ditadura. Ela foi uma pessoa muito engajada politicamente, que trouxe também feitos muito importantes para nós mulheres", enfatiza Lílian, intérprete de Elis na sexta-feira, 13, e sábado, 14.

Com texto de Nelson Motta e Patrícia Andrade e direção de Dennis Carvalho, o musical estreou em 2013. Em comemoração aos 10 anos da peça, em outubro de 2023 reiniciaram as apresentações em São Paulo, se estendendo ao Rio de Janeiro, Niterói, Porto Alegre, Curitiba, Goiânia, Belo Horizonte e, agora, Fortaleza.

Lílian Menezes destaca que quando realizou a audição para o elenco não buscava o papel principal, mas a oportunidade surgiu e desde a primeira montagem ela ocupa a vaga. Sua relação com Elis surge ainda na infância devido à influência musical dos pais que sempre introduziram os ritmos brasileiros na sua rotina. Segundo ela, foi pelo disco "Arca de Noé", com poemas de Vinícius de Moraes, que veio a paixão por Elis e sua obra.

"Eu fui tragada por Elis na infância. Ela cantava a música da 'Corujinha' e me lembro de ficar muito emocionada. A partir daí eu comecei a ouvir e prestar atenção nas músicas que eram interpretadas por ela e nunca mais deixei de escutá-la", relembra.

A atriz complementa destacando que a cantora de "Madalena" é uma referência de muito tempo na sua trajetória. "A minha carreira como atriz tem muito dessa influência da intérprete. Isso porque, ainda pequenininha, eu falava que conseguia visualizar aquilo que ela tava cantando. Para mim, ela era uma cantora atriz", aponta.

Para a preparação de personagem, Menezes mantinha inicialmente cerca de 8 horas de ensaio por dia com o elenco como coro. Quando passou a intercalar o papel com a atriz Laila Garin (que deve assumir o papel em Fortaleza no domingo, 15) intensificou os estudos sobre a cantora. "O espetáculo estreou há 10 anos e até hoje me mato de estudar de novo. Sempre releio livros, revejo vídeos e vou descobrindo novas nuances de Elis. Desde histórias que não conhecia, até descobrindo músicas", afirma a atriz eleita a melhor Atriz Alternante no festival Musical.Rio 2023 pelo papel de Elis.

A protagonista destaca que esse processo leva em consideração as experiências cotidianas de sua vida. "Cada vez que interpreto é diferente. A gente vai amadurecendo com as nossas vivências também. A partir disso vamos encontrando novas nuances nossas e emprestando essas novidades para Elis", completa.

Conhecida como Pimentinha, devido à forte personalidade e ao posicionamento fora e dentro dos palcos, Elis desagradava algumas pessoas e isso repercutiu na maneira como era vista na mídia. A intérprete da cantora frisa que o contexto da época e o meio majoritariamente masculino interferiu sobre a um imaginário distorcido que surgiu. "Ela era uma mulher que tinha um metro e meio, no meio de um bando de homem. Então ela precisou se posicionar para poder ser quem ela foi e poder conquistar os espaços que ela conquistou", explica.

Com um elenco que traz ainda nomes como Flavio Tolezani, Claudio Lins, Santiago Villalba, Fernando Rubro e Leandro Melo, o musical apresenta mais de 50 canções no repertório. Entre elas, a música "Aos Nossos Filhos", ganha um destaque especial, segundo Lilian. "Uma composição de Ivan Lins e Vitor Martins e é uma música belíssima. Eu também sou mãe e me emociono muito cada vez que eu canto essa canção tão profunda e muito visceral", aponta atriz de São Paulo.

Ela comenta que está animada para a passagem em Fortaleza. "Embora eu não tenha nascido no Nordeste, tenho família em Fortaleza. Também estou ansiosa para que eles possam assistir. Eu estou muito ansiosa para chegar e entregar esse espetáculo para vocês se divertirem e se emocionarem com a gente", conclui Lilian.

Elis A Musical