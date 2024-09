Programe-se: Confira agenda cultural de terça, 10 de setembro (10/09)

Foto: Levi Fanan/Divulgação 35a Bienal de São Paulo

Com o título "Coreografias do Impossível", chega a Fortaleza a itinerância da 35ª Bienal de São Paulo no Museu de Arte Contemporânea do Ceará, que realiza cerimônia de inauguração na Varanda dos Museus às 18 horas. A exposição, que fica no equipamento até 10 de novembro deste ano, possui recursos de acessibilidade sensorial, fontes aumentadas e linguagem de sinais.

Quando: terça-feira, 10, a partir das 18 horas

Onde: MAC (R. José Avelino, 10 - Centro)

Gratuito

Instagram: @macdragao

De Você Fiz Meu Samba

O Canal Brasil exibe nesta terça-feira, 10, o documentário brasileiro "De Você Fiz Meu Samba", que acompanha a rotina das viúvas de cinco baluartes do samba carioca, que se tornaram guardiães da história da música brasileira a partir de um "trabalho invisível". No longa-metragem, é exibido o quanto essas mulheres tiveram que renunciar a seus projetos pessoais para realizarem seus sonhos.

Quando: terça-feira, 10, às 19 horas

Onde: Canal Brasil

Carta Céu

Até esta quinta-feira, estão abertas as inscrições para a oficina "Carta Céu" na Pinacoteca do Ceará, que conta com a astróloga e oraculista Faetusa Tirzah. O intuito do minicurso, que acontece com duas turmas nos dias 20 e 21 deste mês, é compartilhar com os alunos as pesquisas da artista sobre modos de leitura, escrita e criação de narrativas feitas por Tirzah.

Quando: inscrições até a quinta-feira, 12

Onde: Pinacoteca (R 24 de Maio, S/N - Centro)

Gratuito

Para adultos a partir de 18 anos

Mais informações: pinacotecadoceara.org.br

Quer ver meu retrato?

Após o sucesso da exposição "Hiper-realismo no Brasil", a Caixa Cultural de Fortaleza está com inscrições disponíveis para a oficina "Quer ver meu retrato?", que acontece na sexta-feira, 13. O momento tem como inspiração a tradição popular do interior do Estado, em que as crianças usavam caixas de fósforo, papel e, com traços exagerados, desenhavam retratos de pessoas conhecidas.

Inscrições abertas em caixacultural.gov.br/Paginas/Fortaleza.aspx

Onde: Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Gratuito





Zé

Será exibido nesta terça-feira, 10, o filme cearense "Zé", de Rafael Conde, no Cinema Dragão. O longa-metragem conta a história de José Carlos Novais da Mata Machado, um líder do Movimento Estudantil Brasileiro que participou de um grupo de resistência contra a Ditadura Militar no Brasil e deixou sua vida na classe média alta para viver trabalhando na alfabetização e conscientização política da população vulnerável.