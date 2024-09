Programe-se: confira a agenda cultural desta quarta-feira, 11 de setembro (11/09)

Foto: Luiz Alves/Divulgação Espetáculo "Luzia, Memórias do parir"

É bebendo da linguagem do circo que o espetáculo "Luzia, Memórias do parir" aborda o partir no aspecto da violência obstétrica, que vitimiza milhares de mulheres no Brasil. Usando como recurso o tecido acrobático, a peça leva relatos de familiares da intérprete. A montagem será apresentada pela artista Ana Paula Prudêncio com linguagem acessível em libras.

Quando: quarta-feira, 11, às 19h30min

quarta-feira, 11, às 19h30min Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito





Revolução

O Teatro RioMar Fortaleza recebe nesta quarta-feira, 11, o espetáculo "Revolução", do Studio de Dança Aline Rodrigues. A montagem é inspirada no clássico "Matilda", de 1996, e possui no elenco uma jovem protagonista inteligente e uma vilã rígida que guarda um segredo sombrio. Com trama que promete uma reviravolta "mágica", a peça tem classificação livre e é aberta ao público.

Quando: quarta-feira, 11, às 18h30min

quarta-feira, 11, às 18h30min Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Teatro RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 50, vendas no Uhuu







Patinação no Gelo

Segue disponível no RioMar Fortaleza a pista de patinação no gelo Iceland, aberta para pessoas de todas as idades. Com 200m² de espaço para brincar, o local tem ingressos a partir de R$ 55 por pessoa.

Quando: segunda-feira a sábado, das 10h às 22 horas; domingos e feriados, das 11h às 21 horas

segunda-feira a sábado, das 10h às 22 horas; domingos e feriados, das 11h às 21 horas Onde: piso L1 do Shopping RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

piso L1 do Shopping RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 55, vendas no Sympla e na bilheteria





Semana do Cinema

A Semana do Cinema começa nesta quinta-feira, 12, e oferece desconto nos ingressos das redes UCI, Cinépolis e Centerplex. Além da promoção nas entradas, também tem queda nos preços dos combos de alimentação. O público poderá ver títulos como "Alien: Romulus" e "Divertida Mente 2" até o dia 18 de setembro.