Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: divulgação Elis Regina

Roda de conversa



O restaurante Bruta Flor segue com a exposição "Agora Eu Sou Uma Estrela", que celebra Elis Regina (1945 - 1982). Nesta quinta, 12, o local promove a roda de conversa sobre a cantora com César Vasconcelos, Mazer Moreira e Marcos Sampaio, editor do Vida&Arte. O momento também terá participação musical de Cyda Olímpio e Alan Kardec.

Quando: quinta-feira, 12, às 19 horas

quinta-feira, 12, às 19 horas Onde: Bruta Flor (rua Antônio Augusto, 806 - Meireles)

Bruta Flor (rua Antônio Augusto, 806 - Meireles) Gratuito

Sessão adaptada

A sala imersiva do Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS-CE) promove, durante os sábados do mês de setembro, sessões adaptadas para pessoas autistas. A ação, realizada em parceria com a Associação Fortaleza Azul, terá redução de volume e ajuste na iluminação das obras exibidas. São ofertadas 30 vagas e as inscrições são realizadas pelo Sympla. Cada participante deve ir com um acompanhante.

Quando: 14, 21 e 28 de setembro, das 13h às 14 horas

14, 21 e 28 de setembro, das 13h às 14 horas Onde: MIS - CE (av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

MIS - CE (av. Barão de Studart, 410 - Meireles) Gratuito

A Criança e o Tempo

Na sexta-feira, 13, acontece a abertura da exposição "A Criança e o Tempo" no Centro Cultural Chico da Silva. Promovida pelo Sobrado Dr. José Lourenço e com curadoria de Gandhy Piorski, a mostra é resultado de uma imersão investigativa sobre o tempo com as crianças do Instituto Atitude Atleta. Os jovens criaram desenhos a partir de perguntas sobre temporalidade.

Quando: sexta-feira, 13, às 16 horas

sexta-feira, 13, às 16 horas Onde: Centro Cultural Chico da Silva (rua Nossa Senhora das Graças, 174 - Pirambu)

Centro Cultural Chico da Silva (rua Nossa Senhora das Graças, 174 - Pirambu) Gratuito

Mais infos: @sobrado154



Aulas gratuitas

No mês de setembro, o Shopping Del Paseo amplia as atividades gratuitas para público de todas as idades. Uma das iniciativas é o Viva Del, que promove aulas de zumba, ritmos e yoga. Nesta quinta-feira, 12, terá aula de ritmos às 19 horas. Os horários seguem na segunda, terça e quarta.

Quando: quinta-feira, 12, às 19 horas

quinta-feira, 12, às 19 horas Onde: Piso L3 do Del Paseo (av. Santos Dumont, 3131 - Aldeota)

Piso L3 do Del Paseo (av. Santos Dumont, 3131 - Aldeota) Gratuito

É Sal ou Cena?

O espetáculo "É Sal ou É Cena?" realiza temporada no Teatro Dragão do Mar com apresentações nas quintas-feiras de setembro, sempre às 19h30min. O solo é realizado por Um Artista Periférico, também conhecido como Ângelo William. A apresentação estreou em 2021 e, desde então, já passou pelo Porto Dragão, Theatro José de Alencar e outros espaços.

Quando: 12, 19, 26 de setembro e 3 de outubro, às 19h30min

12, 19, 26 de setembro e 3 de outubro, às 19h30min Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81)

Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81) Quanto: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira)

R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira) Mais infos: @umartistaperiferico

Humberto Gessinger

O cantor Humberto Gessinger se apresenta neste sábado, 14, na Praça Verde, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC). O artista faz show da turnê "Quatro Cantos de um Mundo Redondo", com repertório composto por clássicos da carreira solo e da trajetória com a banda Engenheiros do Hawaii, a exemplo de "Pra Ser Sincero" e "Infinita Highway".

Quando: sábado, 14, às 22h30min

sábado, 14, às 22h30min Onde: Praça Verde do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Praça Verde do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: a partir de R$ 110

Missão Mulher

O empreendedorismo feminino é tema de evento no Hotel Gran Marquise, localizado no Mucuripe. O seminário Missão Mulher, realizado pela jornalista Lêda Maria Souto, busca reunir mulheres empreendedoras para debater saúde, finanças, relacionamentos e espiritualidade. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo Sympla.

Quando: segunda-feira, 16, das 16 às 20 horas

segunda-feira, 16, das 16 às 20 horas Onde: Hotel Gran Marquise (av. Beira Mar, 3980 - Mucuripe)

Hotel Gran Marquise (av. Beira Mar, 3980 - Mucuripe) Gratuito