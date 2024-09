Foto: SIDNEY CORRALLO/AE Exposição "Elis - Agora sou uma estrela" apresenta itens raros de Elis Regina no restaurante Bruta Flor, em Fortaleza

O restaurante Bruta Flor segue com a exposição "Agora Eu Sou Uma Estrela", que celebra Elis Regina (1945 - 1982). Nesta quinta, 12, o local promove a roda de conversa sobre a cantora com César Vasconcelos, Mazer Moreira e Marcos Sampaio, editor do Vida&Arte. O momento também terá participação musical de Cyda Olímpio e Alan Kardec.

Quando: quinta-feira, 12,

às 19 horas

Onde: Bruta Flor (rua Antônio Augusto, 806 - Meireles)

Gratuito