Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 13 de setembro

Como alerta a tensão Lua-Vênus, tente não deixar que o ego inflado afete suas parcerias. A proatividade tende a se elevar, o que contribui para dinamizar a rotina e os projetos em curso no âmbito profissional, enquanto recursos são otimizados.

Busque evitar ficar remoer as frustrações e os desafios interpessoais. Sol, Lua e Urano tendem a favorecer o usufruto de atividades que nutram o intelecto e lhe elevem espiritualmente, como leituras, retiros em meio à natureza e conversas profundas.

Tente se permitir ampliar os horizontes, mas é preciso não negligenciar as demandas da rotina, como alerta a tensão Lua-Vênus. Sua postura pode ser marcada pela sociabilidade e dinamismo e lhe motivam a se engajar em atividades que exercitem a mente e a interlocução.

É fundamental evitar melindres emocionais frente ao que lhe desagrada. Momento favorável para dinamizar o dia a dia, contando com uma mente aberta e inovadora, visto que os encontros de Sol, Lua e Urano podem favorecer os processos mentais e comunicativos.

Convém cuidar para que a empolgação não lhe faça gastar em excesso, sobretudo com itens supérfluos. A harmonia entre Sol, Lua e Urano tende a destacar seu lado sociável e sua desenvoltura para lidar com demandas diversas, tornando seu momento produtivo.

Escorpião 23/10 a 21/11

É fundamental não negligenciar a vida íntima e as suas necessidades emocionais. Sua relação com grupos pode ficar estimulante, o que ajuda no engajamento em ações importantes para a coletividade e que revitalizam suas parcerias.