Moqueca de Caju

Rendimento 6 porções

20 frutos do caju

4 tomates bem maduros

3 dentes de alho grande

1 cebola grande

1 pimentão verde

1 pimentão vermelho

1 maço de coentro

1 maço de cebolinha

200 ml de leite de coco

3 colheres de azeite de dendê

50 ml de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Descasque os cajus, esprema-os

e coloque de molho em água

por 30 minutos.

Corte a metade da cebola, o tomate sem sementes, os pimentões, a cebolinha e o coentro, todos bem picadinhos.

Amasse o alho e reserve, logo em seguida pegue os cajus e tire todo o restante do caldo e desfie.

Esquente em uma panela o azeite e coloque o alho, doure um pouco e coloque o tomate, a cebola, os pimentões e a metade do coentro e da cebolinha.

Quando estiver frito coloque a fibra do caju e mexa, em seguida coloque um pouco de água fervente e deixe cozinhar por aproximadamente 10 minutos. Bata o camarão (lavados passados em água quente) no liquidificador com um pouco de água, aproximadamente 300 ml.

Despeja na panela, coloque o sal e a pimenta-do-reino, ferva por mais 5 minutos e coloque o leite de coco batido no liquidificador com o resto da cebola. Por fim jogue as colheres de azeite de dendê e o cheiro verde, tampe e apague o fogo.