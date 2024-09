Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 13 de setembro (13/09)

Foto: Reprodução/Instagram @forro.psicodelico Forró Psicodélico

Nesta sexta-feira, 13, acontece mais uma edição do "Forró Psicodélico", festa que iniciou em Jericoacoara e mistura elementos visuais para causar uma sensação alucinante no público. O evento acontece no Mangangá Pub e conta com um espaço dark light neon, projeções psicodélicas, além dos shows de forró, que acontecem durante a festa.

Quando: sexta-feira, 13, às 22 horas

Onde: Mangangá Pub (Rua General Bezerril, 373 - Centro)

Quanto: R$ 30, vendas em Sympla.com

Mais informações: @forro.psicodelico





Dia da Cachaça

O Brewstone Pub realiza hoje um evento de comemoração ao Dia da Cachaça com degustação às cegas. No roteiro estão a degustação de cinco cachaças (120ml) para harmonizar com croquete de camarão, lagosta frita na massa de cerveja, panceta com goiabada e a sobremesa baba xerosa.

Quando: sexta-feira, 13, às 18h30min

Onde: Brewstone Pub (Rua Marvin, 1060)

Quanto: R$ 45, vendas em Sympla.com

Infos: @brewstonepub



Madagascar, a Grande Aventura

O Theatro Via Sul recebe nesta sexta-feira, 13, o espetáculo infantil "Madagascar, a Grande Aventura", do Grupo Catavento de Teatro. A montagem é inspirada no desenho animado de 2005.

Quando: sexta-feira, 13, às 19 horas

Onde: Theatro Via Sul (Avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)

Quanto: a partir de R$ 35, vendas no Uhuu.com

Mais informações: @theatroviasulfortaleza





Santíssima Trindade

O Cantinho do Frango recebe hoje show da banda Santíssima Trindade, formada pela vocalista Carol Oliveira, o guitarrista Mimi Rocha e o baterista Ricardo Pontes. No repertório, sucessos da música cearense e dos artistas Roberto Carlos, Diana, Odair José e Márcio Greick, além de hits do pop nacional.

Quando: sexta-feira, 13, às 18h30min

Onde: Cantinho do Frango (Rua Torres Câmara, 71)

Quanto: R$ 20 (couvert)/ Mais informações: @cantinhodofrangooficial



Monstros e quimeras no fim do mundo

Nesta sexta-feira, 13, a Pinacoteca do Ceará sedia uma aula aberta “Monstros e quimeras no fim do mundo”, com a professora e pesquisadora Marisa Flórido. O momento será para debater a visão ocidental da superioridade humana sobre outras espécies e a influência disso na relação com a natureza e a cultura. A aula tem o propósito de redefinir as relações e as fronteiras tradicionalmente criadas pelos seres humanos na atualidade.