Beth Carvalho é homenageada em nova edição do projeto Sambabook

Foto: Washington Possato/ Divulgação Beth Carvalho ganha espaço temático e é tema da nova edição do Sambabook

Na constelação que representa a história do samba, poucas estrelas brilham tanto quanto a de Beth Carvalho. Fiel defensora, representante e divulgadora do ritmo mais brasileiro, a intérprete carioca dedicou muitos dos seus 72 anos a cantar os veteranos, apresentar os novos, criar um verdadeiro catálogo do que pode um cavaco, um pandeiro e um tamborim.

Somado a isso, percebeu logo que o samba era uma ferramenta de expressão política, de denúncia e de protesto, principalmente para os compositores que vinham dos morros. Não por acaso ganhou o apelido de "madrinha do samba".

Por esses e outros muitos motivos, Beth Carvalho ganhou esta semana uma homenagem que pretende jogar novas luzes sobre sua obra. Tema da próxima edição do projeto Sambabook, a intérprete de "Vou festejar" e "Andança" estampa a Casa Sambabook, montada na Casa das Artes, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Inaugurado em evento fechado para convidados na sexta-feira, 6, o espaço montado em uma estrutura ascendente conta a história do Sambabook, desde sua primeira edição, até chegar ao Bethquim, o botequim que celebra a sambista falecida em 30 de abril de 2019.

Criado em 2011 pela produtora Musickeria, o Sambabook é um projeto multimídia que celebra representantes da história do samba em diversos formatos. Para cada homenageado, é lançado um livro de partituras, uma biografia focada na obra e um álbum duplo (em CD) de regravações inéditas com convidados.

Já foram lançadas edições em homenagem a João Nogueira (2011), Martinho da Vila (2013), Zeca Pagodinho (2014), Ivone Lara (2015) e Jorge Aragão (2016). Cada projeto desses está representado nos andares da Casa Sambabook, com fotos, textos e vídeos com depoimentos e gravações das canções interpretadas por gente como Maria Bethânia, Luiz Melodia, Diogo Nogueira, Alcione e outros.

Subindo as escadas da Casa Sambabook, o último nível abriga o Bethquim. Além de cardápio de comidas e bebidas, o espaço recebe ao longo deste mês uma programação gratuita com rodas de samba - formadas por músicos que tocaram com Beth e convidados como Mosquito, Ana Costa e Marina Iris - e oficinas de sopros, violão de 7 cordas, percussão, luthieria e cavaquinho. A inauguração, que contou com a presença do Vida&Arte, teve apresentações de Sérgio Loroza, Carlinhos Sete Cordas, Marina Íris, Giuliano Eriston e outros

Também ao longo deste mês, serão gravadas na Cidade das Artes as participações do Sambabook Beth Carvalho que será lançado em vídeo, streaming e LP. Entre os nomes confirmados estão Raimundo Fagner, Teresa Cristina, Ferrugem, Péricles, Zeca Pagodinho, Maria Rita e Xande de Pilares. O projeto tem patrocínio da Caixa Residencial e apoio da Energia Pecém.

*O jornalista viajou a convite da Energia Pecém

Projeto Sambabook