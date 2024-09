Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 14 de setembro

Quem nasce sob esta influência, será considerado um arquiteto das obras de Deus. Defensor do mundo angelical, sua luta será sempre defender o bem. Compreensivo, simpático, amoroso, será sempre muito bem relacionado e terá o reconhecimento de todos. Saberá controlar seu mundo inferior, adaptando-se à realidade e não permitindo que as ilusões sobressaiam.

O SANTO Exaltação Da Santa Cruz

Esta festa nasceu em Jerusalém, em 13 de setembro de 335, no aniversário da dedicação das igrejas construídas por Constantino, uma sobre o Gólgota e a outra perto do Santo Sepulcro, após a descoberta das relíquias da cruz por Helena, a mãe do imperador. Instrumento de torturas, em 320, Constantino proibiu a cruz de ser utilizada. Em 614, Cosroes II, rei dos Persas, travou uma guerra contra os Romanos. Depois de derrotar Jerusalém, levou consigo a Cruz de Jesus. Heráclio, imperador romano de Bizâncio, propôs um pacto de paz com Cosroes, que não aceitou. Diante da negação, entrou em guerra, venceu e pediu a restituição da Cruz, que a levou de volta a Jerusalém. Neste dia da Exaltação da Santa Cruz, não se glorifica a crueldade da Cruz, mas o Amor que Deus manifestou aos homens ao aceitar morrer na Cruz.