Programe-se: confira a agenda cultural deste sábado, 14 de setembro (14/09)

Foto: Reprodução/Instagram @suldochilecomidaderua Restaurante Sul do Chile participa do "Vem de Feira" no Mercado AlimentaCE

O Mercado AlimentaCE, localizado no Complexo Cultural Estação das Artes, promove neste sábado, 14, uma edição especial do Vem de Feira. Aberto a partir das 17 horas, o espaço conta com diversos stands de restaurantes locais que, neste fim de semana, vão destacar os sabores da América do Sul. Entre as opções de refeições, iguarias como empanadas, caprese, arepas, preparados pelos estabelecimentos Sul do Chile, La Juanitas, Soul Pará, Sr. Tequeño e Acarajé da Murá. O momento ocorre até às 22 horas com entrada gratuita.

Quando: sábado, 14, das 17 horas às 22 horas

sábado, 14, das 17 horas às 22 horas Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro) Mais informações: Instagram





Mino Por Inteiro

O Museu da Cultura Cearense está com nova exposição. Intitulado “Mino Por Inteiro”, a mostra celebra os 80 anos de idade de Hermínio Macêdo Castelo Branco, o Mino. Cartunista, pintor, ilustrador, poeta e autor, o artista cearense está com obras que vão desde desenhos, textos e telas nas salas Azul e Vinho no equipamento cultural localizado no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. A exposição tem curadoria do jornalista e cronista do O POVO Flávio Paiva e fica aberta à visitação até 3 de novembro.

Quando: quarta a sexta-feira, das 9 horas às 18 horas; sábado, domingo e feriado, das 13 horas às 18 horas

quarta a sexta-feira, das 9 horas às 18 horas; sábado, domingo e feriado, das 13 horas às 18 horas Onde: Museu da Cultura Cearense (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Museu da Cultura Cearense (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito



Artes do Ceará

Neste sábado, 14, uma nova edição da feira Artes do Ceará será realizada na Praça Luiza Távora. Promovida pela Federação das Cooperativas e Associações dos Artesãos do Ceará, o evento reúne produtos de microempreendedores locais.

Quando: sábado, 14, das 16h30min até às 21h30min

sábado, 14, das 16h30min até às 21h30min Onde: Praça Luiza Távora (av. Santos Dumont, 1589 - Aldeota)

Praça Luiza Távora (av. Santos Dumont, 1589 - Aldeota) Mais informações: Instagram

Instagram Gratuito





Do reggae ao pop

O Fuzuê Bar realiza neste sábado, 14, uma noite musical que vai agradar todos os públicos. Com início às 19 horas, a diversão fica por conta da Banda Nossa Praia, que vai animar a noite com um repertório formado por canções que mesclam o reggae e o pop. A apresentação dos artistas vai até às 22 horas. Na sequência, o DJ Anderson Holanda assume o comando da pista. Com couvert no valor de R$ 10, os presentes podem aproveitar o happy hour das 18 horas às 20 horas.

Quando: sábado, 14, a partir das 18 horas

sábado, 14, a partir das 18 horas Onde: Fuzuê Bar (rua Barão de Aracati, 609 - Meireles)

Fuzuê Bar (rua Barão de Aracati, 609 - Meireles) Quanto: R$ 10 (couvert)

R$ 10 (couvert) Mais informações: Instagram

Ensaio Maracatu Solar

O grupo Maracatu Solar realiza neste sábado, 14, às 18 horas, um ensaio geral aberto na sede da Adufc, localizada na avenida da Universidade, 2346, no bairro Benfica. O momento gratuito irá celebrar a manifestação cultural já presente na história da Capital, e contará com a participação do Renegados Dueto. No local, o público poderá aproveitar a festa com barracas de comida e bebidas.

Quando: sábado, 14, a partir das 18 horas

sábado, 14, a partir das 18 horas Onde: Adufc (Av. da Universidade, 2346 - Benfica)

Adufc (Av. da Universidade, 2346 - Benfica) Gratuito



Jazz em Cena

Neste sábado, 14, a partir das 19 horas, a cantora Ângela Lopes faz sua estreia no Jazz em Cena, com apresentação especial no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB). Na companhia de Gabriel Getszi (piano) e de Hermano Faltz (guitarra), a artista realiza uma homenagem à Ella Fitzgerald, reconhecida como um dos maiores nomes do jazz internacional, com o show "All the things you Are", e promete apresentar os grandes sucessos da cantora estadunidense.

Quando: sábado, 14, a partir das 19 horas

sábado, 14, a partir das 19 horas Onde: CCBNB (rua Conde D'eu, 560 - Centro)

CCBNB (rua Conde D'eu, 560 - Centro) Mais informações: Instagram

Instagram Gratuito