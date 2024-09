Seminário Missão Mulher reúne profissionais do empreendedorismo

Foto: João Filho Tavares Erotildes Honório é médica, atriz e professora

Vem aí, próxima segunda- feira, 16, o Seminário Missão Mulher, evento focado no empreendedorismo e na arte de ser feliz. A principal busca da ação é desenvolver — entre momentos valiosos, provocadores e reflexivos — um resgate, entre as participantes, da sensibilidade para encontrar e/ou reencontrar o amor em tudo que faz.

A listagem de palestras centraliza-se em informações e conceitos, sonhos e experiências, somados à apaixonante provocação de desejos de inovação.

Palestrantes convidados pelo O POVO conduzirão momentos para despertar e sacudir uma mulher nova, às vezes, adormecida, tímida, medrosa. Em seus enfoques haverá informações possíveis de levar cada participante a captar ideias novas, harmonizadas com conceitos e projetos, avaliando não só a história do universo feminino, mas impulsionando as formas de participar de um mundo novo, oferecendo plantios de "ipês amarelos" e também de "rosas vermelhas com flores e espinhos".

Nesse contexto de buscas e objetivos vamos permanecer, como em todos os eventos realizados, colaborando para que cada mulher participante saiba cuidar-se, saiba ouvir, evoluir, sorrir, dançar. Saiba ver a vida, o outro. Saiba ser corajosa e participante das transformações que o mundo precisa e está a exigir.

Será um grande seminário, daí o volume de inscrições em crescimento e a programação traçada para ser um momento especial, robusto no tempo que começa às 16 horas e só termina às 20 horas, tendo além das palestras a música e o piano de Felipe Adjafre, a exposição "Novos Olhares para Monalisa", com coleção de Veridiana Brasileiro e outras cositas mais.

O Seminário é uma realização do O POVO com apoio do Banco do Nordeste (BNB), Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e Instituto Euvaldo Lodi (IEL), Senac Ceará, Marquise e Sebrae.

Olhar dos palestrantes

"Pretendo neste seminário com a palestra "Saúde e Longevidade" estabelecer certo nível de raciocínio e reflexão sobre nós, mulheres empresárias, profissionais que temos no nosso dia a dia as influências, seja da família ou da empresa, no sentido de melhorar a saúde para desenvolver um bom trabalho e viver uma vida satisfatória, colhendo benefícios em todos os momentos que é necessário estarmos presentes, com vistas a uma longevidade saudável"

Erotildes Honório, médica, atriz e professora

É fundamental nos dias de hoje debater sempre este papel da mulher na sociedade contemporânea, diante de uma situação em que as mulheres, apesar de ter se libertado de várias amarras, ainda vivem situação de escravidão, principalmente associada à escravidão da estética. Então debater o conceito de felicidade, de feminino, na sociedade atual, debater o empreendedorismo feminino como caminho de libertação e de felicidade é essencial.

Marco Aurélio de Patrício Ribeiro, psicólogo

Estou vestida de entusiasmo com o quinto Seminário Missão Mulher, armando uma passarela para ouvirmos grandes palestrantes, desenvolvendo temas que precisamos ouvir e, juntas, vivendo a oportunidade de rejuvenescer nas ideias

e na idade.

Mana Holanda, empresária e influenciadora digital

Sou palestrante e um entusiasta deste seminário de grande sucesso, capaz de enriquecer a todos os participantes, com temas excepcionais para a vida, o empreendedorismo, a felicidade. Grandes palestrantes, estou entre eles, levaremos nossa colaboração, acreditando que seremos capazes, junto à organização e ao esforço da jornalista Lêda Maria, de tornar este evento um marco na vida da mulher cearense. Ao participarem, elas vão sair de lá mais enriquecidas e bem melhores, fortalecidas para acionarem projetos e sonhos, cultivando ideias valiosas ao bem viver.

Nazareno de Oliveira, educador e empresário



Atividades

Bloco Saúde:

"Dançando, inspirando e expirando pela vida" - Dra. Márcia Alcântara

"A íntima relação saúde e longevidade" - Dra. e Profa. Erotildes Honório

Bloco Harmonia Pessoal e Profissional:

"Quem devemos ser na trajetória das relações amorosas?" - Psicólogo Marcos Aurélio Patrício Ribeiro

"Uma vida menos on-line e mais on-life em benefício do crescimento profissional" - Prof. Nazareno de Oliveira

Bloco Finanças e Sucesso:

"Diversidade e Inclusão: a visão de um mundo novo e os benefícios empresariais" - Glacyane Farias Lima, superintendente Ceará Serviços ao Cidadão/Grupo Marquise

"A energia do dinheiro e as oportunidades de negócios para a mulher empreendedora" - Eliane Brasil, economista e superintendente do BNB

"Sucesso pede novos conhecimentos e liderança" - Emília Buarque, gestora pública e empresarial

De olho no melhor:

"Só o diálogo para domar as feras" Mana Holanda, empresária e influenciadora digital

Seminário Missão Mulher