As inscrições para o 15º Festival de Música da Rádio Nacional e o 21° Prêmio Rádio MEC encerram nesta segunda-feira, 16. Compondo o Prêmio EBC de Comunicação Pública, os eventos têm como objetivo revelar e contribuir no desenvolvimento de talentos da música brasileira em obras inéditas. No Prêmio Rádio MEC, podem participar compositores ou intérpretes com, no máximo, duas por categoria sendo elas: clássica, instrumental e para a infância. Já no Festival da Rádio Nacional, os participantes podem se inscrever nas seguintes categorias: Melhor Música com Letra, Melhor Intérprete, Melhor Letra, Melhor Arranjo e Música Mais Votada na Internet. O regulamento e as inscrições podem ser acessadas no site da EBC.

Inscrições: até segunda-feira, 16

Onde e mais informações: site premio.ebc.com.br





Homenagem Andrea Beltrão

Considerada um dos grandes nomes da dramaturgia nacional, a atriz Andrea Beltrão completa 61 anos de idade nesta segunda-feira, 16. Para celebrar o aniversário da artista carioca, o Canal Brasil realiza uma programação especial com a exibição de filmes que trazem no elenco Andrea. A mostra especial começa com o longa-metragem "Vai Trabalhar Vagabundo 2" (1991).

Quando: segunda, 16, a partir das 14h30min

Onde: Canal Brasil





Performance

A performance itinerante "Espaço para Imaginação Política" chega nesta segunda-feira, 16, nos arredores da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), localizada no bairro Dionísio Torres. Conduzida pela artista Vitória Vaz, a apresentação tem como objetivo convidar o público à reflexão sobre o papel da política no dia a dia por meio da manifestação artística. Realizada às 16 horas, a exibição possui colaboração criativa de Eduardo Bruno, visualidade e arquitetura do corpo por Anna Caroline, identidade visual de Waldírio Castro e fotografia de Fernanda Maia.

Quando: segunda-feira, 16, às 16 horas

Onde: arredores da Assembleia Legislativa do Ceará (Av. Des. Moreira, 2807 - Dionísio Torres)

Faixa Cineasta do Mês

O CineBrasilTV exibe nesta segunda-feira, 16, o longa-metragem "Euclydes", do diretor Rafael Alves Machado do Carmo. Produzido em 2023, o filme revisita a trajetória do cearense Euclydes Pinto Martins (1892-1924), herói da aviação, e figura relevante em outras áreas, que teve sua imagem embranquecida por parte da historiografia. A transmissão ocorre às 7 horas.

Onde: canal CineBrasilTV, site e app CineBrasilJa.com

Classificação indicativa: 12 anos

Circuito Arte da Palavra

O Sesc realiza este mês uma nova edição do "Arte da Palavra - Rede Sesc de Leituras". Maior circuito literário do País, o projeto deve passar por cerca de 100 cidades em todo o território nacional, levando atividade de formação, oficinas, bate-papos, contações de histórias e apresentações gratuitas. Nesta segunda-feira, 16, das 8 às 12 horas, a Escola Educar Sesc II, no bairro Couto Fernandes, recebe a oficina História em Quadrinhos, ministrada por Beto Nicácio.

Quando: segunda-feira, 16, das 8 às 12 horas

Onde: Escola Educar Sesc II (Av. José Bastos, 704 - Couto Fernandes)

Mais informações: no Instagram @sescce

Gratuito