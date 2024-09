Leituras de Raphael

Foto: Companhia das Letras/Divulgação Autor e roteirista de "Uma família feliz", Raphael Montes destaca suas leituras fundamentais

Experimente pesquisar por "autores de romance policial" no Google. O resultado entrega uma série de escritores consagrados, mas quase todos estrangeiros. Agatha Christie, Conan Doyle, Harlan Coben… Um brasileiro, no entanto, se destaca na lista: Raphael Montes. Desde que publicou seu primeiro livro, "Suicidas", em 2012, o carioca tem desbravado um gênero pouco explorado no País.

O currículo literário de Montes é extenso, mesmo com apenas 33 anos. Suas obras, como "Dias Perfeitos", "Jantar Secreto" e "Bom Dia, Verônica", que ganhou uma série adaptada na Netflix, foram traduzidas para diversos países: dos Estados Unidos ao mundo árabe. "Da edição chinesa, eu só reconheço a minha foto na orelha", brinca o autor, mostrando um exemplar em mandarim que fica em uma área de sua estante de livros etiquetada como 'Rapha no Mundo'.

Montes abriu o escritório de seu apartamento, na zona sul do Rio de Janeiro. Na conversa, mostrou alguns de seus livros preferidos e contou quais são suas referências na literatura.

A biblioteca de Raphael Montes já começa com um pedaço generoso de suas prateleiras dedicadas à romancista britânica. "Lá em cima, é a minha coleção completa de Agatha Christie. Agora estão relançando as obras nessas versões coloridas aqui e eu também estou colecionando", mostra o escritor, apontando para os exemplares da HarperCollins Brasil, que entregaram uma cara mais 'moderninha' às obras da autora.

Do catálogo de Agatha, Montes revela que "O caso dos dez negrinhos", atualmente publicado como "E não sobrou nenhum", é sua obra favorita. O livro foi lançado originalmente em 1938. "Tenho praticamente todas as edições. Sempre que encontro alguma diferente, eu compro."

A "Rainha do Crime" também está presente dentro de um móvel de época, que pertenceu aos avós de Montes, onde o escritor guarda uma de suas maiores relíquias: exemplares originais da Coleção Vampiro. "É a maior coleção de romance policial e de ficção científica lançada em língua portuguesa. No português de Portugal, não do Brasil", ele explica. "Cai o Pano - O Último Caso de Poirot", de Agatha, é um dos destaques da coletânea que Montes garimpou no sebo Baratos da Ribeiro, no bairro de Botafogo.

Ao longo do passeio por sua estante recheada de suspenses, Montes pinçou cinco títulos que considera leituras interessantes para quem está buscando uma ficção policial. Eis a lista:

"O silêncio da chuva", de Luiz Alfredo Garcia-Roza (1996): Garcia-Roza é considerado o grande autor brasileiro do gênero e criador do personagem Espinosa, um inspetor de polícia. "Gosto muito dos livros dele. Os últimos não são tão bons, mas os primeiros são realmente incríveis", avalia Montes. "O Silêncio da Chuva" levou o Prêmio Jabuti de melhor romance em 1997 e ganhou uma adaptação em longa-metragem, dirigida por Daniel Filho, e lançada em 2021.

"O talentoso Ripley", de Patricia Highsmith (1955): Montes salienta Highsmith como uma de suas maiores influências. "Li a biografia dela, que mostra como foi complexo uma mulher começar a escrever literatura policial", ele conta. Ripley é sua mais reconhecida criação e foi adaptado para o audiovisual com uma série na Netflix. Da norte-americana, o autor também destaca "O perdão está suspenso", "Este doce mal" [em coautoria com Carlos Ramires] e "Carol", romance lésbico que também virou filme.

"As diabólicas", de Pierre Boileau-Narcejac (1955): "Um dos meus romances favoritos", diz Montes sobre a obra de 168 páginas do escritor parisiense. Na estante do autor brasileiro, uma edição do ano de 1987 lançada pela editora Globo.

"A dama fantasma", de Cornell Woolrich (1942): Woolrich é contemporâneo de grandes nomes como Raymond Chandler e do Dashiell Hammett, mas "é melhor que os dois", na avaliação de Raphael Montes. Ele também escreveu "Casei-me com um morto", "A noiva estava de preto" e outros romances clássicos.

"O homem dos círculos azuis", de Fred Vargas (1991): Não se engane, Fred é uma mulher: a francesa Frédérique Audoin-Rouzeau, de 67 anos. Tal qual outros autores do segmento, tem um personagem característico em suas principais histórias: o comissário Adansberg.

O escritório de Raphael Montes, onde fica sua biblioteca, é também o local onde ele realiza salas de roteiro. São reuniões para discutir ideias e potenciais projetos audiovisuais. O carioca foi colaborador em "A Regra do Jogo", novela da Globo exibida em 2015, e com "Bom Dia, Verônica", produção da Netflix que estreou em 2020, consolidou o status de roteirista. Ele guarda os scripts da série encadernados com carinho.

Rapha é um aficionado por cinema. Parte considerável da biblioteca é uma ode aos grandes mestres da sétima arte. Ao lado da mesa de trabalho, uma miniatura de Alfred Hitchcock. À mão, estão roteiros de filmes como "Corra", de Jordan Peele, "Fargo", dos Irmãos Coen, "Pequena Miss Sunshine" e "Doze Homens e Uma Sentença". "Gosto de entender como os diretores pensam. Dirigir um filme é uma coisa que tenho muita vontade de fazer."

"Confesso que gosto de estudar estrutura de roteiro e de entender as técnicas de Hollywood. Nem que seja para rompê-las. Mas eu acho importante conhecer", diz Raphael Montes

O corredor que dá acesso à biblioteca de Montes dá o tom do fanatismo pelas telonas: uma série de pôsteres, em tamanho grande, estão espalhados pelas paredes. Dentro do cômodo, no entanto, apenas um se destaca: o cartaz de "O Bebê de Rosemary", clássico de Roman Polanski, de 1968. Na prateleira, meio escondidinho, um xodó do acervo: a edição original do livro de Ira Levin, que inspirou o longa. "Eu achei numa livraria em Nova York", diz o escritor, mostrando o exemplar de 1967.

Montes acredita que o sucesso do filme, ganhador do Oscar de roteiro adaptado, foi transpor às lentes cinematográficas exatamente o que o livro descreve. "A grande esperteza do Polanski foi filmar exatamente como está escrito. Você abre o livro e vê o filme, cena a cena, é o que acontece no livro. E ele mesmo já deu entrevista e falou que era uma obra pronta para filmar".

Outra adaptação venerada é "Clube da Luta". Criada no papel por Chuck Palahniuk, alçada à tela grande pelas mãos de David Fincher. "O Chuck é um cara que faz histórias com premissas muito doidas. E um dos livros que eu mais gosto dele é Snuff". Na obra, uma atriz pornô conhecida mundialmente está prestes a se aposentar e quer fazer seu último grande filme. Para isso, precisa transar com o máximo de homens possíveis. "É bem maluco, mas o livro se realiza muito bem. A escrita é maravilhosa."

Para o cinema, o trabalho de roteiro mais recente de Raphael Montes é "Uma Família Feliz", com Reynaldo Gianecchini e Grazi Massafera no elenco. É uma adaptação do livro do autor de mesmo título, que também é sua obra bibliográfica mais atual. Antes, ele fez uma parceria com Ilana Casoy, parceira de longa data, na trinca de filmes sobre o caso Suzane von Richthofen lançados pelo Prime Video: "A Menina que Matou os Pais", "O Menino que Matou Meus Pais" e "A Menina que Matou os Pais: A Confissão". (Agência Estado)