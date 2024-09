Programe-se: confira a agenda cultural deste domingo, 15 de setembro (15/09)

Foto: Érica Cardoso/Divulgação Espetáculo "Um Amor Astronômico"

O Grupo Comédia Cearense apresenta a peça infantil "Um Amor Astronômico", que narra, de forma divertida e animada, a história da convivência do Sol com a Lua. Com a ajuda da Terra e do Mercúrio, os dois astros aprendem a conviver igualmente e promovem uma reflexão sobre respeito diante das diferenças naturais.

Quando: domingo, 15, às 19 horas

domingo, 15, às 19 horas Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Gratuito; retirada de ingressos no Sympla





Emmy

Acontece neste domingo, 15, o Emmy 2024, a premiação que celebra as melhores produções televisivas e do streaming. Com previsão de início às 21 horas, a plataforma digital Max e o canal TNT farão a transmissão da cerimônia e do pré-show no tapete vermelho do evento, com bastidores e entrevistas com celebridades a partir das 20h15min. Neste ano, os grandes destaques de indicações foram a série de comédia "O Urso" e a dramática "Xógum".

Quando: domingo, 15, a partir das 20h15min

domingo, 15, a partir das 20h15min Onde assistir: Max e TNT





Baguncinha Pagodeira

Neste domingo, 15, a Arena de Iracema recebe a festa "Baguncinha Pagodeira", que reúne quatro apresentações artísticas de pagode para animar a noite. No line-up, estão os fortalezenses Davizão, Karenzinha e o Grupo DTF. Além disso, o espaço traz a atração carioca inédita Gica.

Quando: domingo, 15, a partir das 12 horas

domingo, 15, a partir das 12 horas Onde: Arena de Iracema (av. Monsenhor Tabosa, 388 - Centro)

Arena de Iracema (av. Monsenhor Tabosa, 388 - Centro) Quanto: R$ 239,90; vendas no Sympla





As vizinhas

O Teatro da Praia recebe uma apresentação extra da peça "As Vizinhas", com elenco formado por Carri Costa, Solange Teixeira e Diego Mesquita. Na montagem, uma recém-divorciada e uma funcionária pública passam a conviver no mesmo condomínio. Elas passam a se tolerar de qualquer jeito, o que resulta em intrigas, fofocas e gargalhadas.

Quando: domingo, 15, às 20 horas

domingo, 15, às 20 horas Onde: Teatro da Praia (av. Monsenhor Tabosa, 177 - Praia de Iracema)

Teatro da Praia (av. Monsenhor Tabosa, 177 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia); vendas no Sympla





Arrebol

O Teatro B. de Paiva é palco para o espetáculo musical "Arrebol", que reúne as linguagens da dança e da música em cena. Com interpretações que se combinam por meio de sonoridades e movimentos, William Madeiro e Isabela dos Santos realizam o show com destaque à expressão corporal, sonora e tecnológica.

Quando: domingo, 15, às 19 horas

domingo, 15, às 19 horas Onde: Teatro B. de Paiva (rua Boris, 90c - Centro)

Teatro B. de Paiva (rua Boris, 90c - Centro) Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), vendas no Sympla