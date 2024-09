Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 16 de setembro

ÁRIES

O céu da semana pode destacar um momento de autoaprimoramento a partir do confronto com suas fragilidades, o que lhe ajuda a se posicionar de forma ponderada. O Sol adentra o setor de relacionamentos, iluminando possibilidades de parceria.

TOURO

Busque aproveitar esta fase de articulação interpessoal, favorecendo a gestão do dia a dia e em meio a ajustes para neutralizar os desafios territoriais. O Sol adentra a área da saúde e do cotidiano, o que nutre o bem-estar na vivência das rotinas.

GÊMEOS

Procure dinamizar suas parcerias, visto que o Sol influencia o meio social. O céu da semana pode promover engajamento nas demandas de trabalho, o que ajuda você a estruturar sua vida e a atuar em conformidade com seus objetivos.

CÂNCER

Reflexões profundas sobre a vida podem aflorar, o que lhe faz confrontar questões complicadas e que demandam mudanças. O Sol se desloca para o setor familiar, o que tende a promove um engajamento prazeroso com o lar.

LEÃO

Momento de interações fraternas e colaborativas, favorecendo o círculo de confiança, ainda que desafios interpessoais se façam presentes. O Sol adentra a casa das ideias, podendo dinamizar o pensamento.

VIRGEM

O Sol adentra a casa material, podendo iluminar suas habilidades empreendedoras. O momento tende a motivar a articulação de parcerias na gestão da vida cotidiana e para fazer frente às oportunidades e às dificuldades ligados à vida profissional.

LIBRA

Momento voltada à estruturação da sua vida, seja nos aspectos operacionais do dia a dia, seja do ponto de vista emocional. O Sol se desloca para seu signo, podendo nutrir sua vitalidade e dedicação.

ESCORPIÃO

É preciso ajustar os interesses individuais e coletivos, de modo a resolver conflitos e melhor aproveitar as possibilidades de parceria. O Sol adentra a área de crise, podendo iluminar fragilidades em sua vida que pedem atenção.

SAGITÁRIO

É importante ter aprofundamento na vida íntima que lhe ajuda a fortalecer a cumplicidade e a ajustar interesses conflitantes com seus conviventes. O Sol adentra a área de amizades, podendo nutrir seu lado fraterno e colaborativo.

CAPRICÓRNIO

Convém aprimorar os processos que cercam suas rotinas, o que lhe permite aprimorar o fluxo de informação e a gestão das demandas. O Sol ingressa no setor profissional, podendo nutrir sua disposição para o trabalho.

AQUÁRIO

É fundamental cultivar valores elevados do ponto de vista humano, visto que o Sol adentra a casa espiritual. O momento pode favorecer o aperfeiçoamento da sua capacidade gestora para fazer frente às demandas financeiras e conciliar demandas e lazeres.

PEIXES

Suas sensibilidades tendem a aflorar e lhe deixa acolhedora no trato humano, o que favorece a rotina em casa e fortalece o círculo de confiança. O Sol ingressa no setor íntimo, podendo promover fortalecimento interior.





o anjo Chavakiah

Quem nasce sob esta influência, será um grande colaborador para o bem estar social, muitas vezes, a custa até do sacrifício de interesses pessoais. Amará viver em paz com todos e ver as pessoas reconciliadas. Sua moral estará sempre sob um rígido controle, podendo até mesmo suprimir seus sentimentos. Mente prática, capacidade para tomar sábias decisões.

O SANTO São Cornélio e São Cipriano

Em Roma, no ano 251, Cornélio foi eleito papa em 251. Sua eleição não foi aceita pelo herege Novaciano, que se fez consagrar antipapa e promoveu um cisma na Cidade de Roma. Cornélio foi acusado de ser muito manso com os "lapsos", apóstatas, que retornavam à Igreja, sem as devidas penitências. O papa Cornélio foi exilado e preso em Civitavecchia, onde faleceu em 253. Cipriano nasceu em Cartago, no ano 210. Graças à fama de intelectual, foi ordenado sacerdote e consagrado bispo. Em 252, Cipriano conseguiu convocar um Concílio, em Cartago, para condená-los, enquanto Cornélio, em Roma, confirmava a excomunhão deles. Durante a perseguição de Valeriano, Cipriano retornou a Cartago, onde foi martirizado.