K-dramas recebem investimento bilionário da Netflix; veja lista de produções

Foto: Reprodução/Netflix Dorama "Uma Advogada Extraordinária", da Netflix

As produções sul-coreanas se tornaram um sucesso indiscutível no Brasil. Segundo informado pela Netflix à Meio e Mensagem, 44 doramas chegaram ao Top 10 da plataforma em pelo menos um país da América Latina no ano passado. A gigante do streaming anunciou o investimento de US$ 2,5 bilhões em conteúdo sul-coreano nos próximos quatro anos.

Os k-dramas se destacam entre os gêneros das produções audiovisuais do país asiático. Apesar de popularmente chamados de doramas, esse é na verdade o termo que designa produções de drama japonesas. As séries sul-coreanas recebem o nome de k-drama, semelhante ao que ocorre com o termo k-pop.

Em seu formato, elas se assemelham mais às telenovelas brasileiras do que às séries americanas, por exemplo. Costumam ter mais episódios condensados em uma única temporada, que também são mais longos - muitas vezes ultrapassando uma hora de duração.

No quesito roteiro, assim como nas novelas, as produções apostam em reviravoltas e focam nas relações interpessoais dos personagens e o contexto social em que estão inseridos, tratando frequentemente de tabus e temas contemporâneos.





5 doramas para iniciantes

Confira cinco dicas de obras para quem ainda não está familiarizado com o formato, mas gostaria de começar a explorar o universo das "novelas coreanas". Todas estão disponíveis na Netflix.

"Pousando no Amor" (2019)

Apontada como a porta de entrada ao gênero de muitos "dorameiros", Pousando no Amor tem como pano de fundo as diferenças culturais entre as duas Coreias. Na série, a protagonista sul-coreana é pega de surpresa por uma tempestade enquanto testa uma asa-delta produzida pela empresa de sua família e acaba atravessando a fronteira. Na Coreia do Norte, ela conhece um oficial que, em vez de denunciá-la, decide ajudá-la.

"Beleza Verdadeira" (2020)

Outro sucesso de audiência, Beleza Verdadeira foi adaptado de um webtoon e tem um ritmo considerado rápido para os padrões dos k-dramas. Na trama, uma adolescente que sofre bullying muda de escola e transforma sua aparência, tornando-se finalmente popular. O glow up, no entanto, não apaga seus problemas de autoestima, com os quais ela ainda precisa aprender a lidar.

"Tudo Bem Não Ser Normal" (2020)

A série, que foi um hit em 2020, explora a química entre os protagonistas e aborda questões de saúde mental. No enredo, um agente comunitário de saúde, que atua em uma ala psiquiátrica, conhece uma célebre autora de livros infantis que sofre de transtorno de personalidade antissocial.

"Love to Hate You" (2023)

Uma advogada que tem relações conflituosas com os homens começa a trabalhar em uma empresa do ramo de entretenimento. Lá, ela conhece um ator famoso com quem vai ter uma relação de amor e ódio.

"Retaliação (Vagabond)" (2019)

Com um roteiro envolvente e reviravoltas no enredo, a série acompanha a luta de um detetive e uma agente secreta por justiça, depois de um acidente aéreo que ele acredita ter sido um ataque terrorista.