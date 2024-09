Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 17 de setembro

Quem nasce sob esta influência terá muita força de vontade, será sagaz, autoconfiante e direto na maneira de falar. Excelente amigo, companheiro, amante apaixonado, ofende-se com certa facilidade e critica imediatamente algo que não gosta. Age com discrição e astúcia, assume responsabilidade com seriedade e dedicação. Perfeccionista, dedicado ao trabalho, espera a mesma postura das pessoas com quem trabalha.

O SANTO São Roberto Bellarmino

Nascido em 1542, em Montepulciano, era filho dos nobres empobrecidos Vincenzo Bellarmino e Cinzia Cervini, que era irmã do papa Marcelo II. Teve excelente educação antes de entrar na Companhia de Jesus em 1560. Ordenado sacerdote em 1570, foi professor de teologia em Louvain. De 1588 a 1594, foi o primeiro pai espiritual dos alunos jesuítas do Colégio Romano. O papa Clemente VIII o nomeou teólogo pontifício, consultor do Santo Ofício e reitor do Colégio das Penitenciárias da Basílica de São Pedro. Em 1602, foi nomeado arcebispo de Cápua. Depois de participar dos conclaves que elegeram o papa Leão XI e Paulo V, foi membro das congregações do Santo Ofício, Índice, Ritos, Bispos e Propagação da Fé. Compôs vários livros sobre espiritualidade antes de morrer em 17 de setembro de 1621.