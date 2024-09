Programe-se: confira a agenda cultural desta terça-feira, 17

Foto: Rafael Pinheiro/Divulgação Moacyr Luz e Samba do Trabalhador

Começa nesta terça-feira, 17, o Festival Choro Jazz no Centro Cultural do Cariri. O evento reúne música, a exemplo do show de Moacyr Luz e Samba do Trabalhador (foto), e oficinas ministradas por nomes como Maurício Carrilho. Até a quinta, 19, o espaço oferece aulas de choro, clarinete, samba e saxofone.

Quando: entre terça-feira, 17, e domingo, 22

entre terça-feira, 17, e domingo, 22 Onde: Centro Cultural do Cariri (av. Joaquim Pinheiro Bezerra de Menezes, 1, Batateiras - Crato)

Centro Cultural do Cariri (av. Joaquim Pinheiro Bezerra de Menezes, 1, Batateiras - Crato) Gratuito

Inscrições no site





Vento da tarde

O Cinema do Dragão dá início à programação do festival "Vento da Tarde", que segue até o sábado, 21. Para abrir a programação desta terça-feira, 17, o equipamento realiza a pré-estreia do filme "Saudade fez Morada Aqui Dentro", com bate-papo com o diretor Haroldo Borges, a roteirista e produtora Paula Gomes e o produtor Ernesto Molinero.

A retirada de ingressos é gratuita e acontece uma hora antes do evento.

Quando: terça-feira, 17, às 19 horas

terça-feira, 17, às 19 horas Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito

Mais informações: Instagram





O Casarão dos Livros

Em parceria com o Sesc, a Biblioteca Estadual do Ceará (Bece) organiza mais uma edição do "Rolê da Bece" com apresentação de "O Casarão dos Livros", pelo K'Os Coletivo. A história se baseia na era digital, quando os celulares dominam a atenção dos jovens. Certo dia, um grupo de amigos descobrem uma cidade abandonada e decidem investigar o local.

Quando: terça-feira, 17, às 15h30min

terça-feira, 17, às 15h30min Onde: Lar Fabiano de Cristo (av. D. Almeida Lustosa, 4395 - Caucaia)

Lar Fabiano de Cristo (av. D. Almeida Lustosa, 4395 - Caucaia) Gratuito

Mais informações: Instagram





Preguiçolândia

Segue disponível no Iguatemi Fortaleza o parque temático "Preguiçolândia", que propõe o descanso e o ócio criativo tendo como referência o personagem asiático Gudetama. O espaço dispõe de piscina de bolinhas, roletas, almofadas, puffs para descanso, karaokê, tudo em um chão de grama sintética. Além disso, há uma loja oficial de produtos do Gudetama, com camisas, almofadas, canecas, bottons e acessórios no geral.

Quando: até 30 de setembro, das 10 às 22 horas

até 30 de setembro, das 10 às 22 horas Onde: Piso L1 do Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Piso L1 do Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) Gratuito





Meu Amigo Pinguim

Segue em cartaz nos cinemas o longa-metragem de aventura "Meu Amigo Pinguim", que tem Jean Reno no elenco principal e conta a história de amizade entre um pai solitário e um pequeno pinguim perdido. Mostrando uma lealdade inabalável, os dois atravessam o oceano enquanto o animal ensina o pescador a se reconectar com a vida e superar os traumas que adquiriu após uma tragédia.

Quando e onde: Ingresso.com